“Una revolución de sentido común”: la transcripción del discurso inaugural de Donald Trump

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 20 de enero, 2025

Donald Trump fue juramentado como nuevo presidente de los Estados Unidos. En una ceremonia atípica dado que tuvo lugar a puertas cerradas en la rotonda del Capitolio, el republicano se convirtió en la segunda persona en la historia en servir dos mandatos no consecutivos.

La senadora Debra Fischer (R-NE) presentó posteriormente a Trump para que brindara su discurso inaugural, el cual duró un poco menos de treinta minutos.

Entre otras cosas, estableció la seguridad fronteriza y la independencia energética como máximas prioridades para su segundo paso por la Casa Blanca, prometiendo también llevar adelante una "revolución de sentido común".