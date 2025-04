El Senado confirmó a Harmeet Dhillon para liderar la División de Derechos Civiles y a Mehmet Oz para dirigir Medicare y Medicaid

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de abril, 2025

El Senado de los Estados Unidos confirmó este jueves a Harmeet Dhillon como la nueva encargada de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, y a Mehmet Oz como el nuevo director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). La abogada se hizo con la confirmación tras un resultado final de 52 votos a favor y 45 en contra, mientras que el famoso ex cirujano cardíaco y presentador de televisión fue confirmado con un resultado final de 53 votos a favor y 45 en contra.

La confirmación de ambas figuras políticas representa un espaldarazo para el presidente estadounidense Donald Trump, quien fue su mayor aval y declaró en diferentes oportunidades que esperaba que sus dos nominados pudieran oficializar sus cargos tras la votación en el Senado. Y es que, si bien se comentó desde un principio que tanto Dhillon como Oz tenían altas probabilidades de ser confirmados en la Cámara alta, diferentes medios de comunicación reportaron en los últimos días que la votación podía terminar estando más ajustada de lo que se preveía, poniendo en riesgo la confirmación de al menos uno de ellos.

Importantes responsabilidades para Dhillon y Oz

Tras oficializarse su nuevo cargo como la encargada de los derechos civiles en el Departamento de Justicia, Dhillon contará con una importante responsabilidad dentro de la Administración, ya que también liderará todo lo relacionado con las leyes electorales, la libertad de expresión y la discriminación. Dhillon, quien nació en la India, fue asesora legal de Trump y socia gerente del bufete Dhillon Law Group en la ciudad californiana de San Francisco, con especialidad en litigios comerciales, derechos de la Primera Enmienda, asuntos de ley electoral y derecho laboral. Asimismo, Dhillon es la fundadora y directora ejecutiva del Center for American Liberty, la cual es una organización cuya misión principal es “defender las libertades civiles de los estadounidenses olvidados por las organizaciones históricas de derechos civiles.”

Por su parte, Oz ha sido una famosa figura de la televisión estadounidense a lo largo de estos últimos años gracias a su programa de televisión, el cual contaba con participación del público y con el ex cirujano cardíaco dando recomendaciones médicas y de salud. Su confirmación como director del CMS llega en un momento delicado, ya que el Congreso de los Estados Unidos ha estado debatiendo sobre si ejecutar recortes al programa de Medicaid o no. Sobre este tema, Oz no ha declarado en ningún momento si se opondría o no a los recortes al programa financiado por el gobierno.