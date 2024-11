¿El efecto Trump? La Ciudad de Nueva York dejará de dar tarjetas de débito a los inmigrantes que busquen asilo

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 7 de noviembre, 2024

Eric Adams anunció que la Ciudad de Nueva York dejará de brindar tarjetas de débito prepagas a los inmigrantes que busquen asilo en la ciudad. El alcalde demócrata justificó su decisión argumentando que el programa era temporal y que ya no era necesario porque la afluencia migratoria había bajado considerablemente desde febrero, cuando comenzó con esta iniciativa.

El plan del alcalde le dio tarjetas de débito a 2.600 familias migrantes para comprar comida. Todavía es dirigido por la empresa Mobility Capital Finance de Nueva Jersey y las tarjetas en cuestión solo pueden ser utilizadas en bodegas, tiendas de comestibles, supermercados y tiendas de conveniencia.

A su vez, los beneficiarios deben firmar una declaración jurada en la que ratifiquen que solo gastarán los fondos en alimentos, o de lo contrario serán expulsados del programa.

Menos de un año después del inicio, la alcaldía decidió no renovar el contrato con Mobility Capital Finance. El contrato no fue licitado en su momento debido a que se implementó como algo de emergencia. “Fue una emergencia y ahora nos estamos moviendo en otra dirección”, expresó Adams en diálogo con WABC-TV, agregando que el programa fue "exitoso".

Según informaron desde New York Daily News, el Departamento de Investigación de la ciudad está investigando el contrato con la citada empresa. De acuerdo con The New York Times, el alcalde demócrata defendió la contratación desde el inicio, apoyándose en la idea de que coincidían con dos de sus prioridades: "Utilizar la tecnología para mejorar los servicios de la ciudad y contratar empresas propiedad de mujeres y minorías".

Se estima que la Ciudad de Nueva York gastó unos 3,6 millones de dólares en el programa, de los cuales 3,2 millones se colocaron en tarjetas y 400.000 se pagaron a Mobility Capital Finance. Adams defendió el programa en su momento diciendo que bajaría el costo de los alimentos para los migrantes que busquen asilo y mejoraría también la calidad de su alimentación.