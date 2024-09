Trump reduce la ventaja de Harris en Michigan y Wisconsin

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 30 de septiembre, 2024

El presidente Donald Trump sigue ganando terreno en la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Así lo reveló una encuesta realizada por The New York Times/Siena College.

En ese sentido, el estudio explicó que, por ejemplo en Michigan, Kamala Harris recibió el 48% de apoyo, mientras que Trump obtuvo el 47%. Con esos datos, los candidatos presidenciales se encontrarían en un empate que está dentro del margen de error de la encuesta.

El caso es similar en Wisconsin, un estado en el que las encuestas suelen beneficiar a los demócratas. Allí, Harris tiene un 49% frente al 47% que consiguió el ex presidente Trump.

De igual manera, The New York Times detalló que muchos de los votantes que apoyarán a Kamala Harris lo harán simplemente por votar en contra de Donald Trump, pero no porque estén contentos con el trabajo de Harris. Asimismo, el estudio indica que a pesar de que Harris mantiene el apoyo entre los negros de Michigan y Wisconsin, obtendría un apoyo electoral inferior a la que recibió Joe Biden hace cuatro años.

“En Michigan y Wisconsin, los votantes eran casi igual de propensos a decir que las políticas de Harris ayudarían como a decir que sus políticas perjudicarán: 41% frente a 40%. Pero el 46% de los votantes en los dos estados dijo que las políticas de Trump ayudarían a personas como ellos”, resaltó The New York Times.

Además, el estudio mostró que los votantes estaban divididos sobre cuál de los dos candidatos ayudará más a la clase trabajadora. La economía es el principal tema que tendrán en cuenta los ciudadanos de los estados al momento de decidir por quién votarán.