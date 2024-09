John Kerry se suma al discurso demócrata contra la Primera Enmienda: es "un gran obstáculo" para controlar la desinformación

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 30 de septiembre, 2024

El exsecretario de Estado John Kerry dijo que la Primera Enmienda es "un gran obstáculo" para detener la desinformación y se sumó al discurso de varios compañeros de su partido como Kamala Harris, Tim Walz, Hillary Clinton o Gavin Newsom, quienes abogan por controlar qué es lo que se publica y decidir si el contenido es verídico o no.

"Se está debatiendo mucho sobre cómo frenar a esas entidades para garantizar que se rindan cuentas sobre los hechos, etc. Pero, si la gente sólo acude a los sitios web de los medios de comunicación, no hay nada que hacer. Pero si la gente sólo acude a una fuente, y la fuente a la que acude está enferma, tiene una agenda y difunde desinformación, nuestra Primera Enmienda es un gran obstáculo para poder acabar con ella", respondió Kerry a una pregunta que le formularon durante un panel sobre energía del Foro Económico Mundial (WEF).

En los últimos meses, demócratas como Kerry han posicionado a la Primera Enmienda y la lucha contra la desinformación como un tema crucial para los próximos años y para que los estadounidenses sean "libres": "Lo que necesitamos es ganar el terreno, ganar el derecho a gobernar, ganando los votos suficientes para ser libres y poder aplicar el cambio".

Kerry apunta a las redes sociales, como Newsom

Las redes sociales son "parte" de esa desinformación existente, según señaló Kerry. El exsecretario de Estado apuntó que las plataformas han logrado "destripar" a esos "árbitros" que antes existían y que eran necesarios para mantener la veracidad de las noticias y las publicaciones.

"La aversión y la angustia por las redes sociales no deja de crecer. Es parte de nuestro problema, sobre todo en las democracias, a la hora de crear consenso en torno a cualquier tema. Es muy difícil gobernar hoy en día. Los árbitros que solíamos tener para determinar qué es un hecho y qué no lo es han sido destripados, hasta cierto punto. Y la gente elige por sí misma dónde buscar sus noticias, su información. Y entonces se entra en un círculo vicioso. Las democracias de todo el mundo se enfrentan ahora a la ausencia de una especie de árbitro de la verdad, y no hay nadie que defina lo que son realmente los hechos", afirmó Kerry.

Dentro del Partido Demócrata, quien decidió enviar la primera ofensiva legislativa contra la Primera Enmienda y el control sobre las publicaciones en las redes sociales fue Newsom. El gobernador de California, apoyándose en un video-parodia de Kamala Harris hecho con inteligencia artificial (IA) que viralizó Elon Musk, firmó una ley que prohíbe "distribuir un anuncio u otras comunicaciones electorales con contenido materialmente engañoso -incluidos los deepfakes".