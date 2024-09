Kennedy consigue que su nombre sea borrado de las papeletas de dos estados clave

Publicado por Israel Duro Verificado por 7 de septiembre, 2024

El mismo día que las papeletas para el voto en ausencia de las elecciones de noviembre comenzaban a ser enviados, las cortes de apelaciones de Michigan y Carolina del Norte ordenaron que el nombre de Robert F. Kennedy fuera eliminado de ellas. Sin embargo, un tribunal de Wisconsin rechazó el recurso del excandidato.

En unas elecciones tan ajustadas como las encuestas predicen que serán las de este año, esta medida supone un importante refuerzo para la candidatura de Donald Trump en dos estados bisagra que se presumen clave para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. El propio Trump lo celebró como un triunfo al conocer la noticia durante un acto con el sindicato mayoritario de la policía, la Orden Fraternal de la Policía: "Así que toda la gente de Bobby va a votar por mí".

Kennedy dejó la carrera con entre el 7 y el 15% de intención de voto

No se trata de un apoyo menor, incluso si no todos los que pensaban votar al último candidato presidencial de la saga Kennedy se pasan a Trump. Las encuestas daban entre el 5 y el15% de intención de voto al exdemócrata cuando decidió abandonar la carrera y unirse a la campaña del expresidente.

La decisión de las cortes de apelación supone, además, el retraso del envío de las papeletas electorales para los votantes que quieren ejercer su derecho mediante el voto en ausencia. En Carolina del Norte, la Junta Electoral alertó a los oficiales encargados de los condados que no debían comenzar el proceso tras conocerse el fallo, apenas unas horas antes de comenzar el envío.

Varapalo para los oficiales electorales demócratas

Los responsables electorales del Estado de Tar Heel argumentaron que las papeletas ya estaban impresas y su retirada y cambio supondrían un coste importante, algo que no fue suficiente para la corte de apelaciones. Tampoco lo fueron las alegaciones de la secretaria de Estado de Michigan, la demócrata Jocelyn Benson, de que era "demasiado tarde" para cambiar las boletas. Benson ha señalado que recurrirá la sentencia.

No obstante, el tercer estado en el que Kennedy trató de retirar su nombre no le dio la razón. Un juez de Wisconsin falló que para que su nombre pueda ser eliminado de las papeletas antes debe celebrarse una vista en pleno, que fijó para el 11 de septiembre -una semana antes de que se envíen las boletas para el voto en ausencia en este estado. La justificación para negarse a la demanda de Kennedy se basa en que, según la ley estatal, "toda persona que presente su candidatura y reúna los requisitos para figurar en la papeleta electoral no podrá rechazar su candidatura".