Biden vuelve a mentir: no hay 1.000 multimillonarios que solo paguen 8% en impuestos

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 20 de agosto, 2024

Joe Biden volvió a mentir. El presidente afirmó durante su discurso durante la Convención Demócrata que en el país hay al menos 1.000 multimillonarios que pagan solo el 8% en impuestos. La afirmación no es correcta.

De acuerdo con la revista especializada Forbes, en Estados Unidos hay 813 multimillonarios, una cifra que se distancia de la dicha por el presidente. Pero, además, según pudo verificar PolitiFact, los multimillonarios pagan mucho más de impuesto de lo que afirmó Biden.

"En la actualidad, los estadounidenses más ricos pagan una tasa impositiva efectiva de más del 20% sobre los ingresos que el Gobierno contabiliza según el código tributario actual", detalló PoliFact.

En ese sentido, PoliFact detalló que la cifra del 8% a la que hace referencia Biden compara sus pagos de impuestos con una cantidad que incluye ingresos que actualmente no están sujetos a impuestos según la ley. "Esto la convierte en una cifra teórica, algo que nadie debería pagar según la ley", resaltó la organización.

Pero no es la primera vez que el mandatario hace la afirmación. El demócrata ha hecho referencia esos datos al menos en tres ocasiones a pesar de no ser exactos. Esta misma semana, durante un evento Maryland, Biden hizo comentarios similares: "Sabes, tenemos mil multimillonarios en América. ¿Sabes cuál es el promedio de impuestos que pagan? 8,2%", comentó el presidente.

En otro discurso en enero también se refirió a esa información inexacta.

Los comentarios de Biden fueron desmentidos hasta por los medios de comunicación que por lo general le respaldan. CNN señaló que "Biden utilizó esta cifra de una manera engañosa. Como en comentarios anteriores, incluido su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, Biden no explicó que la cifra es el producto de un cálculo alternativo , realizado por economistas de su propia administración, que tiene en cuenta las ganancias de capital no realizadas que no se consideran ingresos imponibles según la ley federal".