Ken Paxton amenaza con demandar a Dallas si no permite portar armas en la la Feria Estatal de Texas

16 de agosto, 2024

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dio a la ciudad de Dallas 15 días para revertir la prohibición de portar armas en la Feria Estatal de Texas.

La feria es una de las más antiguas del país -dice ser la más-, y promete celebrar "todo lo tejano" en un evento que dura 24 días. La ONG que organiza el evento introdujo este año una norma para prohibir la portación de armas.

Paxton aseguró que como el predio donde se celebra la feria, Fair Park, es propiedad de la ciudad de Dallas y por tanto público, no se puede impedir a los titulares de una licencia de portación acceder con sus armas.

"La reciente política de la Feria Estatal de Texas que infringe los derechos de la Segunda Enmienda de los titulares de LTC (licencia de portación) es ilegal", sostuvo Paxton. "Dallas tiene quince días para solucionar el problema, de lo contrario nos veremos en los tribunales".

En una carta enviada a la administradora de la ciudad, Kimberly Bizor Tolbert, la oficina de Paxton advirtió de que, juicio mediante, las sanciones podrían ser de entre 1.000 y 1.500 dólares por infracción por día.

Una nueva política de armas

Los organizadores de la feria explicaron que la prohibición abarca "todo tipo de armas de fuego" tanto ocultas como a la vista, además de una lista de armamentos como explosivos y puñales de 5,5 pulgadas de largo. Los únicos excluidos de la veda son los agentes del orden.

Asimismo, prometieron estar trabajando de forma "diligente" para obligar a cumplir la nueva norma. El plan de implementación incluye una "formación exhaustiva" a sus empleados y la inversión en un sistema de detección de armas en las entradas, al cual deberán someterse tanto individuos como bolsos.

Aunque no esconden lo inédito de la prohibición, la Feria asegura que todos los años realiza cambios a su dispositivo de seguridad y señala a otras ferias -"Houston Livestock Show and Rodeo, San Antonio Stock Show and Rodeo y Rodeo Austin"- que también la implementan.

Argumentan, además, que la ONG que organiza es una entidad privada, por lo que puede establecer prohibiciones de portación si lo desean.

A pesar de no mencionar el suceso durante el anuncio de la nueva medida, detrás de la decisión puede estar el tiroteo ocurrido durante la feria el año pasado. El sospechoso, Cameron Turner, disparó e hirió a tres personas. No tenía licencia para el arma con la que ingresó al evento, de acuerdo con la información disponible.

Legisladores texanos protestan: "Es cualquier cosa menos una celebración de Texas"

Unos 70 legisladores estatales firmaron una carta a inicios de semana pidiendo a la feria que revierta la flamante política porque "hará que sus clientes estén menos seguros".

"Las zonas libres de armas son imanes para la delincuencia porque suponen una amenaza menor para quienes buscan hacer el mal", argumentaron los políticos locales, antes de señalar que la medida que iba contra la esencia del estado:

"La Feria Estatal de Texas pretende ser una 'celebración de todo lo tejano', pero esta nueva política es cualquier cosa menos una celebración de Texas".

"Los tejanos tienen derecho a protegerse, y esta política va en contra de todo lo que defiende nuestro estado", sostuvo Cole Hefner, representante en la Cámara de Texas. "Es hora de que la Feria Estatal esté a la altura de su reputación de celebrar todo lo tejano, incluyendo nuestro derecho a portar armas".