Forzada a abandonar su característico perfil bajo por el despegue nacional de su esposo, Usha Chilukuri, más conocida como Usha Vance, sorprendió a todos con su discurso en la Convención Nacional Republicana (RNC). Ya en el atril de Milwaukee y ante un auditorio lleno, destacó a su pareja, repasó su historia de vida y concluyó lo siguiente: "Es difícil imaginar un ejemplo más poderoso del sueño americano".

Aunque quizás muchos votantes la visualizaban en la actriz Freida Pinto, quien la interpretó en la película 'Hillbilly Elegy', lo cierto es que su rostro era prácticamente desconocido a lo largo y ancho del país hasta que, de pronto, comenzó a encabezar los portales digitales y los medios de comunicación. Resulta que, en la mañana del 15 de julio, Donald Trump anunció que JD Vance sería su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre.

Desde entonces, Usha Vance comenzó a presentarse ante los votantes, a quien enseguida se metió en el bolsillo por su historia de vida, combinada su tono calmo y tranquilo. Sin embargo, también demostró que sabe cuando salir al ataque, o, en este caso, a la defensiva. Recientemente defendió a su esposo de los ataques demócratas sobre comentarios anteriores y pidió centrar la discusión política en la sustancia más que en el ruido.

¿Quién es Usha Vance?

De nombre Usha Chilukuri, fue criada por sus padres indios en un suburbio de San Diego, California. Conoció a su esposo mientras cursaba en la facultad de derecho de la Universidad de Yale, donde participó además de muchas actividades extracurriculares.

Allí, sirvió de sostén para su entonces de novio, quien no estaba acostumbrado a la dinámica de una universidad de la 'ivy league'. “En un lugar que siempre me pareció un poco extraño, la presencia de Usha me hizo sentir como en casa”, escribió Vance en su autobiografía.

Según informó The New York Times, sus amigos de la infancia y la adolescencia la describieron como una “líder” y una “ratona de biblioteca”, además de "inteligente, ambiciosa y pragmática". Ambos se graduaron en 2013 y se casaron al año siguiente Kentucky, donde fueron bendecidos por un experto hindú en una ceremonia separada.

En cuanto a su actividad profesional, trabajó año trabajando como asistente legal del juez Brett Kavanaugh, hoy juez de la Corte Suprema de Justicia, cuando este se desempeñaba como juez de un tribunal de apelaciones en Washington. Tiempo después, pasó un año como asistente del presidente del máximo tribunal del país, John Roberts.

Desde el 2015 hasta el pasado 15 julio, Vance trabajó como asociada en el bufete Munger, Tolles & Olson, en sus oficinas de San Francisco y Washington

"Usha nos ha informado de que ha decidido abandonar la firma. Usha ha sido una excelente abogada y colega, y le agradecemos sus años de trabajo y le deseamos lo mejor en su futura carrera”, indicaron desde la firma.

En cuanto a su relación con Vance, quien aprendió a cocinar comida india, siempre se mostraron muy compañeros. El hoy candidato a vicepresidente escribió lo siguiente en sus memorias: “Incluso en mi mejor momento, soy una explosión retardada: se me puede desactivar, pero solo con habilidad y precisión. No es solo que haya aprendido a controlarme, sino que Usha ha aprendido a manejarme”.

Ambos viven en Cincinnati (Ohio), donde crían a sus tres hijos pequeños, Ewan (7), Vivek (4) y Mirabel (2). El mayor fue noticia antes de la convención porque fue uno de los protagonistas de la llamada en la que Trump le confirmó a Vance que sería su compañero de fórmula.

"Mi hijo, que tiene siete años, está en la habitación del hotel conmigo. Y le gustan mucho las cartas de Pokémon ahora mismo, está pasando por una fase Pokémon... le gusta mucho. (...) Así que estaba intentando hablarme de Pikachu, y yo estaba al teléfono con Donald Trump, y le digo: 'Hijo, cállate la boca durante 30 segundos sobre Pikachu. Esta es la llamada más importante de mi vida. Por favor, déjame coger esta llamada'", recordó el senador, quien agregó que luego el expresidente pidió hablar con su hijo para comunicarle la noticia.

Políticamente, se sabe que Usha Vance tuvo un pasado como demócrata, incluso figura registrada hasta el año 2014. Ya en 2022, cuando su esposo se presentó en las primarias republicanas al Senado de Ohio, figuraba en el padrón republicano.

En la actualidad intenta mantener su perfil bajo, por ejemplo no tiene cuenta de X y rara vez aparece en los eventos de campaña del ticket Trump-Vance.

"Ustedes son como mis padres"

Vestida de azul de descrita como "fotogénica", Usha Vance subió al atril de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Entre otras cosas, destacó el papel de los inmigrantes en Estados Unidos, cuyas historias la tocan muy de cerca.

“Nuestro mensaje a todos los inmigrantes legales en este país es este: ustedes son como mis padres. Ustedes merecen la oportunidad de asegurar una vida mejor para sus hijos en Estados Unidos. Pero nuestro mensaje a los inmigrantes ilegales también es este: los devolveremos a su país de origen”, expresó.