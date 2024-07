George Clooney se suma a la larga lista de los que piden a Biden que se baje de la carrera presidencial

Publicado por Williams Perdomo Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-10T19:51:30.000Z"}

La ola de personalidades y políticos que piden que Joe Biden abandone la carrera presidencial no se detiene. Una de las principales voces del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, se abstuvo de respaldar una candidatura de Biden y recordó que se acaba el tiempo para que se escoja a un sustito.

El actor George Clooney se sumó a la larga lista de personas que consideran que Biden debe abandonar la carrera electoral:

"Amo a Joe Biden pero necesitamos otro candidato", escribió el actor, director y productor en un artículo publicado en el periódico The New York Times y recogido por AFP.

George Clooney, simpatizante de toda la vida del Partido Demócrata, recuerda un acto de recaudación de fondos para el presidente a mediados de junio:

"Es terrible decir esto, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas no era el mismo que el Joe Biden de 2010, ni siquiera el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate".

Y es que la presión para que Biden abandone la campaña viene hasta de quienes financian su carrera presidencial. Esta semana se conoció que varios multimillonarios anunciaron que no donarán más al Partido Demócrata hasta que el presidente Joe Biden decida dar un paso al costado.

Un reporte del diario The New York Times reseñó que, tras varios días de quejas tras bastidores y un anuncio de retiro que nunca llegó, muchos donantes demócratas millonarios están intentando tomar cartas en el asunto amenazando con frenar las donaciones a menos de cinco meses de las elecciones generales.

“Esgrimiendo sus fortunas como palo y zanahoria, los donantes han emprendido una serie de iniciativas para presionar a Biden para que abandone el primer puesto de la candidatura y ayude a sentar las bases para un candidato alternativo”, reportó el NYT, citando los donantes multimillonarios que pararán de firmar cheques.

Una de las donantes más resonantes que dejará de firmar cheques es Abigail E. Disney, una cineasta heredera de la fortuna de Disney, quien afirmó en un correo electrónico que la campaña de Biden y todos comités que lo respaldan “no recibirán otro centavo de mí hasta que muerdan la bala y reemplacen a Biden en la parte superior del billete”.

Disney también afirmó que “Biden es un buen hombre que ha servido bien a su país, pero lo que está en juego es demasiado importante como para permitir que la timidez determine nuestro curso de acción”.

En el Partido Demócrata también varios ya han pedido que Biden no siga adelante en su aspiración de continuar en la Casa Blanca. De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), cinco congresistas de alto rango hicieron la petición en privado. En las últimas horas, en este caso en público, la demócrata Mikie Sherrill insistió en que el presidente no sea el nominado demócrata en noviembre.

Según el WSJ, el grupo estuvo integrado por Jerry Nadler y Joe Morelle de Nueva York, Adam Smith de Washington, Jim Himes de Connecticut y Mark Takano de California.

“Los acontecimientos abrieron una amplia grieta en el muro de apoyo de Biden, elevando a unos 10 el número de demócratas de la Cámara de Representantes que pedían que dimitiera. Entre ellos se encontraban los principales demócratas de los comités de Justicia, Servicios Armados y de Inteligencia”, reportó el WSJ.

A ellos también se sumó Mikie Sherrill, una demócrata moderada y que representa al undécimo distrito de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes desde el 2018. La lista la completan, según un recuento de The Guardian: Lloyd Doggett, Raúl Grijalva, Seth Moulton, Mike Quigley y Angie Craig.

A pesar del caos que ha generado su pésima participación en el debate contra Donald Trump, el presidente buscó despejar las dudas sobre su candidatura con una carta a los demócratas del Congreso luego de las vacaciones del 4 de julio.

"Compañeros demócratas, ahora que volvieron del receso del 4 de julio, quiero que sepan que, a pesar de todas las especulaciones de la prensa y de otros medios, estoy firmemente comprometido a seguir en esta carrera, a llevarla hasta el final y a derrotar a Donald Trump", redactó Biden en la carta.