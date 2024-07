Cinco demócratas de alto rango de la Cámara Baja, incluido el representante Jerry Nadler, le piden a Biden que se retire

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-08T02:14:05.000Z"}

Los llamados dentro del Partido Demócrata para que Joe Biden se retire oficialmente de la carrera presidencial 2024 se vuelven cada vez más intensos.

De acuerdo con un reporte del diario The Wall Street Journal, cinco demócratas de alto rango le pidieron al presidente que se haga a un lado luego de una reunión privada con el líder de la minoría Hakeem Jeffries el domingo.

Según el reporte, entre los destacados miembros se encontraban legisladores demócratas de comités importantes, incluidos los representantes Jerry Nadler y Joe Morelle de Nueva York, Adam Smith de Washington, Jim Himes de Connecticut y Mark Takano de California.

“Los acontecimientos abrieron una amplia grieta en el muro de apoyo de Biden, elevando a unos 10 el número de demócratas de la Cámara de Representantes que pedían que dimitiera. Entre ellos se encontraban los principales demócratas de los comités de Justicia, Servicios Armados y de Inteligencia”, reportó el WSJ.

El aumento de los llamados a su retiro genera cada vez más dudas sobre el futuro de Biden, quien ha insistido en sus últimas apariciones públicas que él será el candidato demócrata.

Los llamados para que renuncie se han intensificado en las últimas horas, especialmente luego de que diversas importantes encuestas nacionales lo posicionen en promedio seis puntos por debajo del expresidente Trump, quien obtuvo un gran impulso tras el debate en Atlanta, Georgia, donde Biden lució débil, poco lúcido e incoherente.

Además de las deserciones de los legisladores demócratas, Biden también está enfrentando la presión de importantes donantes y estrategas del partido que consideran que la vía más viable para vencer a Trump es mediante un candidato sustituto.

Asimismo, los principales medios nacionales de corte progresista, entre ellos The New York Times, The Washington Post y las cadenas de televisión, están presionando para que Biden se aparte definitivamente de la contienda a medida que crecen las dudas sobre su capacidad para hacer una campaña enérgica y liderar al país desde la Casa Blanca.