La primera encuesta del NYT tras el debate revela un panorama desolador para Biden

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por Hace 33 minutos

Las secuelas del primer debate presidencial parecen no tener fin para Joe Biden. Apenas minutos después de que terminara el careo entre el presidente y Donald Trump, muchos demócratas se expresaron preocupados sobre la performance de Biden y su posible impacto electoral, el cual ya se vio reflejado en una encuesta de The New York Times.

El sondeo fue realizado en conjunto con Siena College en los días posteriores al debate, el cual tuvo lugar en los estudios de CNN el pasado 27 de junio.

Más de 50 millones de personas sintonizaron en vivo el debate y el 59 % de los votantes registrados también confesaron haberlo visto, mientras que el 16 % confesó haberlo seguido por los clips en las redes sociales.

Con este contexto, los resultados obtenidos por el Times y Siena resultaron muy desfavorables para el presidente.

El debate empeoró todos los números de Biden

Previo al debate, y en la misma encuesta, el presidente perdía ante Trump por tres puntos entre los posibles votantes, por seis puntos entre los votantes registrados y por uno se promediaban todos los sondeos.

Sin embargo, los números posteriores al evento mostraron un escenario todavía más pesimista para el demócrata. En efecto, ahora pierde por seis entre los posibles votantes, por nueve entre los registrados y por tres en el promedio de encuestas.

"La encuesta ofrece evidencia empírica temprana de lo que muchos demócratas han temido: que el desempeño vacilante de Biden en los debates ha puesto en peligro aún más sus posibilidades contra Trump este otoño. Algunos legisladores y donantes demócratas están planteando dudas sobre la aptitud de Biden después de sus dificultades para terminar sus pensamientos o articular una visión durante el debate, y están exigiendo que Biden demuestre ante un público escéptico que es capaz de servir hasta los 86 años", señalaron desde The New York Times.

Sin embargo, el presidente obtuvo un par de buenas noticias, como acortar distancias entre los votantes independientes y mejorar la proporción de votantes que Biden debía seguir siendo el candidato demócrata. Aunque, según el Times, esto se debe a que ahora los republicanos lo quieren como oponente en noviembre.

“Si esto fuera un combate de boxeo, habría sido un nocaut técnico en el primer asalto"

En diálogo con el citado medio, George Lee, un asesor sobre salud de 44 años de Brooklyn, lamentó la actuación del presidente y confesó que le será muy difícil remontar la situación.

“Si esto fuera un combate de boxeo, habría sido un nocaut técnico en el primer asalto. Por favor, que alguien pare esto de una vez. No está en sus cabales. Eso quedó claro la semana pasada. Lo han estado diciendo durante mucho tiempo, pero el mundo lo vio”, señaló.

Por último, expresó su deseo de que Biden decline su candidatura, puesto que, según su visión, "no hay forma de que gane ahora”.