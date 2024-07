El Boston Globe se suma al NYT, The Economist, The Chicago Tribune y otros grandes medios para pedirle a Biden que se retire

Publicado por Sabrina Martin Verificado por Hace 13 minutos

El consejo editorial del Boston Globe se sumó a la creciente lista de medios que le piden a Joe Biden que retire su candidatura a la reelección, tras el mal desempeño que tuvo en el reciente debate presidencial.

El editorial del Globe destacó que, desde el debate de la semana pasada, el equipo de Biden ha ofrecido escasas explicaciones sobre su "desempeño históricamente malo", limitándose a mencionar que estaba resfriado. La publicación criticó esta respuesta, considerándola un esfuerzo por proteger a un candidato en apuros.

Aunque el consejo editorial reconoció que sustituir a Biden a mitad de la campaña es una tarea complicada, enfatizó que mantenerlo como candidato demócrata podría ser aún más perjudicial no solo para su partido, sino para el país entero. “El mayor riesgo radica en permitir que Biden continúe como el abanderado del partido. Ahora hay serias dudas sobre su capacidad para completar la ardua tarea de ser líder del mundo libre”, expuso el Globe. “La confianza de la nación se ha visto sacudida”, agregó.

Más voces se unen contra la reelección de Biden

The Boston Globe no está solo en su postura. Medios influyentes como The New York Times, The Atlantic, The New Yorker, The Economist, The Chicago Tribune, y The Atlanta Journal-Constitution también han expresado opiniones similares, aumentando la presión sobre el presidente.

El comité editorial del New York Times también pidió que Biden se retire sugiriendo que continuar en la carrera sería una "apuesta imprudente". el consejo editorial del Chicago Tribune escribió que Biden debería anunciar que sería un presidente de un solo mandato, mientras que el Atlanta Journal-Constitution destacó la necesidad de que Biden se haga a un lado para "derrotar a Trump y por el bien de la nación".

Además de los medios, figuras políticas, expertos y columnistas influyentes han instado a Biden a retirarse tras su decepcionante desempeño en el reciente debate. El representante Lloyd Doggett, legislador demócrata de Texas, pidió públicamente la retirada de Biden, señalando que esperaba que el debate impulsara la campaña del presidente, pero que, en lugar de eso, Biden "no logró defender eficazmente sus muchos logros ni exponer las muchas mentiras de Trump".

El exrepresentante demócrata de Ohio Tim Ryan, quien compitió contra Biden por la nominación en 2020, también opinó en un artículo de Newsweek que la vicepresidenta Kamala Harris sería una mejor opción para el partido.

Diversos columnistas han compartido esta perspectiva. Thomas Friedman del New York Times describió el debate como "desgarrador" y sugirió que Biden no debería postularse para la reelección. Nicholas Kristof argumentó que el desempeño de Biden reforzó la narrativa de que es demasiado mayor para el cargo y que debería retirarse antes de la convención. Paul Krugman tituló su artículo con "El mejor presidente de mi vida debe retirarse", reconociendo la realidad de la situación.

Otros comentaristas, como David Remnick del New Yorker y David Ignatius del Washington Post, manifestaron preocupaciones similares, subrayando que la continuidad de Biden en la carrera es un riesgo. Mark Leibovich del Atlantic y Joe Scarborough de MSNBC también han cuestionado la viabilidad de la candidatura de Biden.

Finalmente, figuras como Andrew Yang y Cenk Uygur han sugerido públicamente la necesidad de un nuevo candidato. Yang señaló que el desempeño de Biden en el debate confirmó sus preocupaciones sobre su capacidad, mientras que Uygur afirmó que es evidente que se debe encontrar un reemplazo para Biden.

La resistencia de Biden

A pesar de los crecientes llamados a su retiro, la Casa Blanca ha insistido en que Biden no abandonará la contienda. Según un funcionario de la campaña, Biden tuvo una llamada con todo su personal en la que les aseguró que no tiene pensado renunciar.

“Nadie me va a echar. No me voy. Voy a estar en esta carrera hasta el final y vamos a ganar”, aseguró el presidente que se enfrenta a una presión cada vez mayor.