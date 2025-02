Trump debe abandonar el desastroso acuerdo de alto el fuego con Hamás

24 de febrero, 2025

Nada ilustra mejor las nefastas deficiencias del defectuoso acuerdo de alto el fuego acordado entre Israel y Hamás, respaldado por Irán, que el despreciable maltrato de la organización terrorista a los rehenes israelíes que hasta ahora ha aceptado liberar.

Con mucho, la exhibición más grotesca del desprecio de Hamás por los rehenes fue su gestión de la entrega de cuatro israelíes asesinados como consecuencia de los atentados del 7 de octubre de 2023. No sólo se escenificó la ceremonia de entrega como un mitin de propaganda de Hamás, sino que más tarde se supo que uno de los cuerpos de los rehenes asesinados no era el de Shiri Bibas, como se había acordado en el acuerdo de alto el fuego. Además, las autoridades israelíes revelaron que los dos hijos de Bibas, Ariel (de cuatro años en el momento de su secuestro) y Kfir (de nueve meses), cuyos cadáveres fueron devueltos al mismo tiempo, habían sido asesinados por Hamás, y no muertos en ataques aéreos israelíes como había afirmado el grupo terrorista.

La escandalosa falta de respeto de Hamás hacia los rehenes muertos llevó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a declarar que Hamás "pagaría el precio de esta cruel y perversa violación del acuerdo."

El último ultraje de Hamás está en consonancia con su voluntad de explotar el acuerdo de alto el fuego desde que los primeros rehenes israelíes fueron liberados tras la aplicación del acuerdo de alto el fuego el mes pasado. Con cada liberación han ido apareciendo detalles estremecedores del tratamiento incalificable del grupo terrorista a los rehenes supervivientes que fueron capturados durante el ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel, durante el cual fueron asesinados 1.200 israelíes y otros 250 fueron tomados como rehenes.

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego negociado originalmente por la administración Biden, pero aplicado cuando el entonces presidente electo Donald Trump se preparaba para iniciar su segundo mandato como presidente, Hamás ha acordado liberar a 33 rehenes retenidos en Gaza a cambio de que Israel libere a cientos de presos palestinos condenados, muchos de ellos encarcelados por cometer actos de terrorismo.

Los temores de que Hamás utilizara el acuerdo de alto el fuego simplemente como una oportunidad propagandística se han visto confirmados tanto por la cruel gestión de la liberación de los rehenes por parte del grupo terrorista, que ha obligado a muchos de los cautivos israelíes a enfrentarse a una turba palestina aullante, como por los escalofriantes detalles que han aparecido sobre el terrible trato que han recibido durante su cautiverio.

En uno de los episodios más repugnantes de las liberaciones de rehenes cuidadosamente coreografiadas por Hamás, cuatro jóvenes cautivas israelíes fueron desfiladas por las calles de Gaza a finales de enero antes de ser finalmente liberadas.

Más israelíes se indignaron por el aspecto demacrado de tres rehenes liberados a principios de este mes, después de que quedara claro que sufrían desnutrición severa y habían sufrido una importante pérdida de peso durante su cautiverio.

Un familiar británico de uno de los rehenes israelíes liberados comentó que "Parece como si hubiera estado en Belsen", el tristemente famoso campo de concentración de la Alemania nazi. Otros denunciaron el "grotesco espectáculo" de las liberaciones de rehenes.

El presidente israelí Isaac Herzog publicó en X poco después de la liberación de los rehenes: "¡Así es como se ve un crimen contra la humanidad!".

Desde la liberación de la última tanda de rehenes la semana pasada también han aparecido detalles de cómo fueron torturados de forma rutinaria durante su cautiverio, con uno de los cautivos liberados confirmando que fue "torturado durante los interrogatorios" por terroristas de Hamás y que tenía cicatrices en su cuerpo para demostrarlo.

La cínica explotación por parte de Hamás de la liberación de los rehenes para sus propios fines propagandísticos, que incluyó la presentación de uno de los rehenes con un reloj de arena que representaba amenazadoramente el destino de otro rehén que aún permanece en cautividad, ya ha estado a punto de poner fin al alto el fuego, con funcionarios israelíes acusando a Hamás de violación del acuerdo.

Aunque Israel ha accedido a regañadientes -por el momento- a continuar con el proceso de alto el fuego, las perspectivas de que sobreviva más allá de la primera fase parecen cada vez más remotas en medio de la creciente ira israelí tanto por el trato inhumano de Hamas a los rehenes como por su intento deliberado de explotar la liberación de los rehenes para sus propios fines propagandísticos.

Con la primera fase del alto el fuego, que comenzó el 19 de enero, a punto de finalizar dentro de dos semanas, la probabilidad de que se pase a la siguiente fase parece cada vez más improbable cuanto más se ponen de manifiesto los fallos inherentes al acuerdo original.

Las reservas de Netanyahu sobre la continuación del proceso de alto el fuego han aumentado después de que los terroristas de Hamás recuperaran el control de Gaza una vez que el acuerdo entró en vigor.

Netanyahu ha advertido que está dispuesto a reanudar las operaciones militares contra Hamás si el grupo terrorista no libera a todos los rehenes restantes, advirtiendo de que se abrirán las "puertas del infierno" si no son liberados.

La reticencia de Netanyahu a persistir en el alto el fuego se habrá visto reforzada, además, por los recientes comentarios del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio tras reunirse con el primer ministro israelí. Rubio declaró que no se puede permitir que Hamás continúe como fuerza militar o política en Gaza.

"Mientras se mantenga como una fuerza que puede gobernar o como una fuerza que puede administrar o como una fuerza que puede amenazar mediante el uso de la violencia, la paz se hace imposible", dijo Rubio tras reunirse con Netanyahu en Jerusalén. "Hay que erradicarlo [a Hamás]".

Los comentarios de Rubio siguen al plan anunciado recientemente por Trump para Gaza, en el que pedía a los Estados árabes vecinos que permitieran a los dos millones de habitantes palestinos de Gaza trasladarse a su territorio.

El desprecio abierto de Rubio por Hamás, junto con el flagrante desprecio de la organización terrorista por el bienestar de los rehenes israelíes, debe plantear serias dudas sobre si el alto el fuego en su forma actual es adecuado para su propósito.

Cualquier acuerdo que permita a Hamás recuperar el control de Gaza y, al mismo tiempo, se le permita humillar públicamente a los rehenes cuando finalmente sean liberados, es claramente defectuoso y no debe permitirse que pase a la siguiente fase.

Un alto el fuego permanente en Gaza simplemente recompensaría a Hamás por llevar a cabo el peor ataque terrorista de la historia de Israel.

Desde que Hamás lanzó su ataque asesino contra Israel en octubre de 2023, los líderes de Hamás, junto con sus partidarios en Qatar e Irán, han calculado que cualquier resultado del conflicto de Gaza que permita a Hamás mantener el control del enclave cuenta como una victoria.

Esta agenda para su cliente a largo plazo, Hamás, explica por qué Qatar, que afirmó ser un actor neutral durante las negociaciones del alto el fuego en Doha, ha estado tan dispuesto a supervisar un acuerdo que favorece a Hamás a expensas de la seguridad a largo plazo de Israel. Este es el mismo país, después de todo, que ayudó a facilitar el acuerdo con la primera administración Trump que resultó en el regreso de los talibanes al poder en Afganistán.

En tales circunstancias, Rubio y el resto de la administración Trump deben aceptar que el acuerdo de alto el fuego es profundamente defectuoso y no se debe permitir que continúe.

Si Trump y Netanyahu se toman realmente en serio la consecución de una paz duradera en Gaza, deben abandonar el desastroso acuerdo de alto el fuego - y especialmente al bienintencionado pero dolorosamente fuera de sí enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio Steve Witkoff, que lo ha promovido sin pensar.

Lamentablemente, Witkoff va camino de arruinar el triunfo electoral de Trump mediante unas negociaciones igualmente desastrosas en Ucrania, donde EEUU está castigando a la víctima, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y recompensando al agresor, el presidente ruso Vladimir Putin. Si Trump consigue torpedear su presidencia de un mes, la culpa será de Witkoff.

Trump ha permitido graciosamente que Israel logre su declarado objetivo de "abrir las puertas del infierno" si Hamás no devuelve a todos sus rehenes. Sólo entonces podrá comenzar realmente el trabajo de reconstrucción de Gaza.

© Gatestone Institute