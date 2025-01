Bruselas: ¿se desmorona ante nuestros ojos la capital de Europa?

27 de enero, 2025

Cuando el presidente Donald Trump comparó Bruselas, Bélgica, con un "infierno" en 2016, su declaración causó agitación, especialmente en Europa, y fue tratada con esa mezcla de desprecio, ignorancia y negación de la realidad típica de cierta élite de la Unión Europea. El mandatario estadounidense había hecho estas declaraciones en el contexto de los debates sobre inmigración y seguridad, y había sugerido que Bruselas había empeorado con el paso de los años, principalmente como consecuencia de una inmigración descontrolada.

Aunque ya en su momento los hechos le concedían la razón, la libanización de la urbe ha alcanzado tal grado en 2025 que sus palabras podrían describirse como visionarias.

Explosión del crimen

Los índices de delincuencia están subiendo por todas partes en Bruselas, especialmente en una zona en el punto de mira por sus frecuentes tiroteos: la zona de Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Forest, Anderlecht). Entre 2022 y 2023, señala el diario L'Echo, los robos y extorsiones aumentaron un 23%, los hurtos un 27%, los robos sin armas un 34% y los robos a mano armada un asombroso 53%. En esta zona se encuentran cinco de los 15 "puntos calientes" del tráfico de drogas del país. Áreas tan "calientes" que incluso la policía tiene miedo de ir allí.

Por ello, no es de extrañar que Bruxelles-Midi sufra una grave escasez de agentes de policía -el 20% de los puestos siguen sin cubrirse-, debido principalmente a importantes desafíos para reclutar nuevos agentes, como los altos niveles de delincuencia que ahuyentan a posibles solicitantes. ¿Hablamos, acaso, de Ciudad de México? No, sólo Bruselas. En 2023, los tiroteos relacionados con bandas dejaron 7 muertos y 131 heridos. "Quizá esté pasando algo en Bruselas. Es una hipótesis que podemos plantear", apuntó con cautela la Fiscalía. "Bruselas es un gran centro urbano, por lo tanto atrae gente, y no tiene la estructura policial más eficiente. Es la única ciudad del mundo con seis cuerpos de policía y la policía federal, lo que no es garantía de buena gestión. La dispersión de recursos hace que la seguridad sea costosa". Costosa e ineficiente.

Los criminólogos han subrayado que estas estadísticas no bastan para describir la situación. Es esencial tener en cuenta la "cifra negra" de la delincuencia, como advierten Vincent Seron, de la Universidad de Lieja, y Dieter Burssens, del Instituto Nacional de Criminalística y Criminología:

"El concepto de 'cifra negra' engloba el hecho de que los actos delictivos registrados por la Policía no representan fielmente la delincuencia sobre el terreno. Las estadísticas policiales, por definición, sólo contabilizan los ilícitos puestos en conocimiento de las autoridades. Pero los oficiales no pueden estar en todas partes, ser testigos de todo y, por tanto, registrar todos los actos delictivos".

No todas las víctimas presentan una denuncia, sobre todo cuando consideran que "no sirve de nada" dado el nivel general de impunidad. La ciudad belga ha entrado en una salvaje era del "sálvese quien pueda", en la que el ciudadano común intenta ponerse a salvo sin depender de las fracasadas (mal llamadas) autoridades.

Quiebra económica

La situación financiera también es alarmante. La deuda del gobierno de la Región de Bruselas-Capital ha aumentado en tan solo seis años de 3.400 millones de euros (3.500 millones de dólares) en 2018 a 14.500 millones de euros (15.100 millones de dólares) en 2024.

En 2024, los ingresos del Gobierno regional ascendieron a 5.690 millones de euros, mientras que los gastos alcanzaron los 6.990 millones de euros, un déficit de más del 20%. Además, entre 2017 y 2022, sus gastos crecieron un 17,4%, muy por encima de los ingresos. Actualmente, se prevé que su deuda bruta consolidada crezca de 14.500 millones de euros en 2024 a aproximadamente 22.000 millones de euros en 2029, con una tasa media de crecimiento anual del 8,83%. Este aumento plantea un reto importante, que podría provocar un "efecto bola de nieve", agravado por una posible subida de los tipos de interés. En resumen, la región está en quiebra.

Durante la última legislatura, los gastos de plantilla de la Región de Bruselas-Capital aumentaron casi un 50%, pasando de 1.200 millones de euros a 1.800 millones. Estas estadísticas no están disponibles en el Instituto de Estadística y Análisis de Bruselas. Fue el político liberal flamenco Frédéric De Gucht, presidente de Open VLD Bruselas, quien las reveló discretamente. "En los últimos cinco años", afirmó en una entrevista al diario De Standaard, "el número de funcionarios en Bruselas ha aumentado casi un 34%".

Uno de los problemas más reveladores, explica Lode Goukens, estudiante de doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, es el de la STIB, el operador de transporte público de la ciudad. Bajo el impulso de Groen y Ecolo -dos partidos ecologistas de extrema izquierda-, su número de empleados ha pasado de 8.798 en 2018 a 10.407 a finales de 2023. Al mismo tiempo, el número de pasajeros ha disminuido.

Para Frédéric De Gucht, candidato a la presidencia del Open VLD, tal situación significa que ya no es posible hablar de una "entidad soberana". La Región de Bruselas-Capital tendrá que contar con la intervención del Gobierno federal belga para garantizar su financiación. "Necesitaremos que alguien más nos cofirme los préstamos", admite. Ahora es inevitable que el gobierno local quede bajo la supervisión del nacional, a su vez sometido a una fuerte presión por su propia deuda.

Tsunami migratorio permanente

En 2024, Bélgica recibió más de 3.200 solicitudes de asilo sólo de palestinos, lo que representa alrededor de la mitad de todas las de la Unión Europea para este grupo. La secretaria de Estado de Asilo y Migración, Nicole de Moor, dijo que la situación no era "ni normal ni sostenible". Muchos de estos solicitantes ya han obtenido asilo en otros lugares, a menudo en Grecia, lo que plantea un problema. Según cifras citadas por la diputada Darya Safai, la Comisión General para los Refugiados y Apátridas (CGRA) concede asilo a 9 de cada 10 candidatos. Por ello se acusa a la CGRA de practicar la "identificación colectiva", sin evaluar individualmente si cada solicitante está realmente en peligro en su propio país.

Nicole de Moor negó esas acusaciones, pero reconoció el problema del elevado número de solicitantes de asilo palestinos en el país, y de que varios de ellos hayan sido aceptados por otras naciones europeas. A pesar de esto último, exigen ir a Bélgica porque les brinda más garantías que cualquier otro país. La secretario de Estado dijo "tener la esperanza" de que el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea ayude a distribuir mejor a estos aplicantes entre los miembros de la alianza.

Bloqueo político

Desde las elecciones del 9 de junio de 2024, la Región de Bruselas-Capital ha sido señalada por su incapacidad para formar un gobierno funcional. Sin entrar en los detalles del entramado institucional belga, establecer un gobierno supone poseer una mayoría en los dos grupos lingüísticos -francófono y neerlandófono- del Parlamento Regional de Bruselas-Capital. Ambos son incapaces, sin embargo, no sólo de llegar a un acuerdo entre ellos, sino que incluso tienen dificultades para lograr mayorías dentro de sus propias filas.

También cabe destacar el papel que desempeñan ahora los islamistas, ya sea mediante un partido político propio o a través del "entrismo" en otros partidos de izquierda y extrema izquierda. Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, las calles y los medios locales han sido testigos de la normalización de un discurso islamista y antisemita cada vez más descarado, oculto tras el pretexto de "la lucha contra el sionismo". Cuando el comentarista Vinz Kanté, en el canal bruselense LN24, llamó racista y xenófobo al "pueblo elegido" (los judíos), la única reacción de rechazo ocurrió en redes sociales. Aquel comentarista lleno de odio se mantiene en antena.

La capital de la Unión Europea se desmorona ante nuestros ojos.

Drieu Godefridi es jurista (Universidad Saint-Louis de Lovaina), filósofo (Universidad Saint-Louis de Lovaina) y doctor en Teoría del Derecho (París IV-Sorbona). Es autor de 'The Green Reich' (2020).



