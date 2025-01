Cómo la influencia de Musk en el movimiento MAGA puede cambiar el país de manera radical

2 de enero, 2025

Hace unos días el país fue testigo de una discusión abierta entre los miembros del movimiento MAGA. Lo que algunos medios catalogaron como una guerra interna, empezó en X con un comentario de Vivek Ramaswamy sobre cómo la cultura americana está en decadencia, y terminó en una discusión pública entre varios líderes del Partido Republicano sobre cómo debería abordarse el tema de la migración legal. Lo más destacable: Musk ganó la discusión y logró el apoyo de Trump.

El asunto destaca no solo por la posición expresada finalmente por Trump, sino porque es una muestra clara del papel tan importante que ha tomado Musk no solo en influencia sobre Trump, sino en la influencia sobre todo el país y la discusión pública. Con más de 200 millones de seguidores en X, y una extraña sinceridad a la hora de expresar sus ideas, el empresario se ha convertido en una de las figuras más influyentes del país y del mundo. Teniendo la capacidad de, en tan solo segundos, hacer llegar sus ideas a los hombres más influyentes, pero también de movilizar el sentimiento popular.

Vivek y Musk pusieron el dedo en una herida que tiene años de existencia en el Partido Republicano: el asunto de la migración. Musk no solo se atrevió a ir en contra de grandes figuras del movimiento MAGA, sino que abiertamente dijo que estaba dispuesto a ir a una “guerra” para defender las visas H-1B. Incluso aprovechó la discusión para dar unas cuantas clases de economía a algunos proteccionistas extremos del Partido. Les explicó que la riqueza no es como una “torta fija” y que todo ser humano es un creador de riqueza en potencia, por lo cual la idea de que hay que frenar la migración porque le quita trabajos a los americanos, es en la mayoría de los casos equivocada.

Musk sabía que iba a causar un alboroto dentro del Partido con sus comentarios públicos. No le importó. De la misma manera que durante toda su vida no le ha importado poner en riesgo su capital y su figura pública con tal de sacar adelante los proyectos que él cree que van a cambiar el mundo. Musk no es el típico inversionista que solo busca un negocio con rentabilidad alta, lo que a lo largo de su carrera lo ha movido es la intención de contribuir a mejorar la sociedad. Su último aporte fue comprar Twitter, asunto que definitivamente fue determinante en la victoria de Donald Trump, y en general en la calidad y la veracidad de la información que reciben los americanos.

Musk no solo tiene la valentía para enfrentarse por sus ideas, incluso cuando eso implique molestar a figuras que parecen intocables dentro del movimiento MAGA, sino que fundamentalmente tiene buenas ideas y es inteligente. En esa histórica entrevista que Musk le hizo a Trump en la recta final de la carrera por la presidencia. Cuándo el multimillonario le preguntó a Trump sobre como bajar la inflación y mejorar la economía, el presidente habló de su política sobre petróleo y gas, y cómo eso bajaría los precios; habló de hacer las cosas más fáciles para los empresarios y de disminuir la regulación, pero fue Musk quien al finalizar la respuesta de Trump, puso sobre la mesa el tema del gasto estatal como causante de la inflación. Musk entiende muy bien de economía.

Lo que empezó como una opinión en medio de una entrevista en X, hoy se ha convertido en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que planea ayudar a cortar millones en gasto público. Trump es también un hombre inteligente, y como buen gerente, ha sabido reconocer la genialidad de Musk y parece que lo tiene ahora como uno de sus principales consejeros.

Musk puede llevar al movimiento MAGA a un crecimiento muy interesante, alejándose de las ideas de quienes quieren frenar por completo la migración, el empresario incluso podría ser capaz de lograr hacer funcionar lo que durante décadas ninguno de los dos partidos ha logrado: una reforma migratoria. Este país necesita urgente asegurar la frontera y frenar la inmigración ilegal, pero al mismo tiempo, necesita hacer más fácil el proceso migratorio para quienes contribuyen a la generación de riqueza. Sería histórico, que el Partido Republicano logre tal cosa.

Hemos visto a Musk hablar de economía, regulación, gasto público y migración, no sabemos qué otras ideas vaya a poner sobre la mesa en los próximos meses, pero solo con lo que ya ha defendido, si efectivamente logra llevarlo a cabo, Musk y Trump tienen la oportunidad de dejar una gran huella en la historia de este país.