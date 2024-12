Pandillas venezolanas vinculadas a Irán fueron invitadas por Biden a Estados Unidos

23 de diciembre, 2024

“Las zonas de la Patrulla Fronteriza en Texas, Arizona y California no tuvieron presencia de agentes durante semanas y meses seguidos. Aquellos que no querían ser atrapados simplemente podían entrar caminando. No tenemos idea de quién ni qué entró al país durante ese tiempo." — Aaron Heitke, jefe retirado de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego, testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EEUU, 18 de septiembre de 2024.

"Simultáneamente, en San Diego tuvimos un aumento exponencial de extranjeros de interés especial (SIAs, por sus siglas en inglés). Son extranjeros con vínculos importantes con el terrorismo... Me dijeron que no podía divulgar ninguna información sobre este aumento de SIAs ni mencionar ninguno de los arrestos. La Administración intentaba convencer al público de que no había ninguna amenaza en la frontera." — Aaron Heitke, testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EEUU, 18 de septiembre de 2024.

Según la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, más de medio millón de venezolanos han ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, según la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana. Hasta que Biden se convirtió en presidente, pocos venezolanos llegaban de forma ilegal. En 2020, solo unos 4.500 llegaron. Sin embargo, después de la investidura de Biden, las cifras se dispararon: 50.499 venezolanos ingresaron ilegalmente en 2021, otros 189.520 en 2022 y un impactante 334.914 en 2023.

Esto significa que los venezolanos ahora ocupan el segundo lugar en inmigración ilegal hacia Estados Unidos, después de los mexicanos, que siguen en el primer puesto.

Durante más de dos décadas, Venezuela ha sido un aliado cercano de Irán y una base regional para Hezbolá, el grupo proxy de Irán en el Medio Oriente. Hezbolá, según un informe de 2020 del Atlantic Council, ayudó a "convertir a Venezuela en un centro de convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional".

La Fuerza Quds de Irán es una subsección del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés). La Fuerza Quds dirige las operaciones terroristas de Irán en el extranjero y estableció operaciones en América Latina con el apoyo de Venezuela durante el régimen de Hugo Chávez (1999-2013), señaló Jorge Serrano, experto en seguridad y miembro del equipo de asesores de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Perú. La Fuerza Quds tiene una unidad local en Venezuela, la Unidad 840, que recluta y se apoya en grupos criminales locales para realizar asesinatos y secuestros. (La práctica de contratar a criminales locales que cumplan las órdenes de Irán también se ha extendido a Europa).

Según Alejandro Cassaglia, experto en terrorismo y crimen organizado, y profesor en la Universidad de Buenos Aires, Argentina:

"Es crucial reconocer que estos grupos se dedican a la guerra híbrida, la inteligencia cibernética y los ataques terroristas... La presencia de Irán y la Fuerza Quds [en América Latina] no es solo un riesgo potencial, sino una realidad palpable. Estos criminales tienen total libertad de movimiento en la región, poseen pasaportes venezolanos y suelen ser de origen libanés o persa”.

Uno de estos grupos es la pandilla venezolana Tren de Aragua, descrita como una "megabanda" o un conglomerado de diferentes grupos criminales, según Transparencia Venezuela, una ONG que señala que la pandilla es la "organización más grande y poderosa de Venezuela" con más de 4.000 criminales. Ha sido descrita como la "MS-13 con esteroides."

El estado de Texas ha designado al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Según Serrano, la banda "tiene el apoyo de Irán" y ha forjado "alianzas estratégicas con Rusia, China y Corea del Norte."

En julio, un memorando federal indicó que la pandilla Tren de Aragua habían recibido "luz verde" de sus líderes para "atacar y disparar a los policías en Denver," según el New York Post.

La pandilla tiene "un historial de inundar otros países con hombres venezolanos en edad militar para establecer una base de operaciones y llevar a cabo crímenes violentos en esos países," dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en septiembre.

La Administración de Biden, sabiendo esto, sin embargo, permitió que el Tren de Aragua ingresara a Estados Unidos, donde ahora se han establecido al menos en 16 estados y ya están vinculados a cientos de delitos, incluyendo el tiroteo de dos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York en junio.

¿Cómo lo hizo la Administración de Biden?

Según el Centro para la Reforma de la Inmigración: "El principal impulsor de la migración venezolana hacia Estados Unidos han sido las políticas que permiten a los extranjeros ilegales entrar, ser liberados y trabajar en Estados Unidos. Muchos ciudadanos venezolanos están aprovechando el programa de parole categórico ilegal de la Administración Biden, anunciado a fines de 2022. Bajo este programa, los venezolanos y los ciudadanos con doble nacionalidad venezolana pueden volar directamente a Estados Unidos sin visa. Además, la Administración de Biden ha designado y vuelto a designar a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que impide al Gobierno deportar a los nacionales venezolanos y les ofrece permisos de trabajo. Esto ha incentivado a más venezolanos a llegar a Estados Unidos porque anticipan un trato similar."

Tom Homan, exdirector de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, nombrado por el presidente electo Donald J. Trump para ser el "zar de la frontera" de Estados Unidos, ha afirmado que Biden es el único presidente en la historia de Estados Unidos que "desprotegió la frontera a propósito."

De hecho, es imposible ver la invasión en la frontera como algo diferente a un plan de la Administración Biden. Cuando Venezuela comenzó a vaciar sus cárceles de criminales hace dos años, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sabiendo que los criminales se dirigían a la frontera estadounidense, dio instrucciones a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para que buscara a los criminales violentos de Venezuela que ingresaran al país.

Si la Administración de Biden hubiera querido detener la invasión, en palabras del representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Troy Nehls: “Para empezar, puede usar la Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece: ‘Siempre que el Presidente determine que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a los Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos, podrá mediante proclamación, y por el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer cualquier restricción que considere apropiada.’ En pocas palabras, Biden podría poner fin a la entrada de extranjeros ilegales, o específicamente de venezolanos, hoy mismo. En su lugar, se niega cruel y conscientemente a hacerlo”.

Aaron Heitke, exjefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, testificó el 18 de septiembre ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, revelando que "las políticas de Biden y Harris sobrepasaron tanto a la Patrulla Fronteriza, que entre el 80 y el 90% de los agentes fueron completamente retirados de la frontera para procesar y liberar números históricos de cruces fronterizos." Heitke testificó:

"A los sectores se les ordenó recibir y procesar a todos los extranjeros ilegales encontrados en la frontera. La Patrulla Fronteriza vio grupos de cientos y miles entrando a los Estados Unidos y entregándose. Estos números hicieron que entre el 80 y el 90%, a veces el 100%, de los agentes en servicio abandonaran la frontera. Las zonas de la Patrulla Fronteriza en Texas, Arizona y California no tuvieron presencia de agentes durante semanas y meses a la vez. Aquellos que no querían ser atrapados simplemente podían entrar caminando. No tenemos idea de quién ni qué entró a nuestro país durante este tiempo. A lo largo de 2022 y 2023 envié agentes a Texas y Arizona para contar a los que se escapaban. Esos sectores ni siquiera pudieron poner suficientes agentes sobre el terreno para ver lo que se habían perdido."

Como evidencia de los riesgos para la seguridad nacional causados por la Administración Biden, Heitke afirmó que se les indicó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que mintieran sobre el número de terroristas que ingresaban al país.

"Simultáneamente, en San Diego tuvimos un aumento exponencial de extranjeros con intereses especiales (SIAs, por sus siglas en inglés). Se trata de extranjeros con vínculos importantes con el terrorismo. Antes de esta administración, el sector de San Diego tenía un promedio de 10 a 15 SIAs por año. Una vez que se supo que la frontera era mucho más fácil de cruzar, San Diego tuvo más de 100 SIAs en 2022, mucho más de 100 SIAs en 2023 y más que eso este año. Estos son solo los que atrapamos. En ese momento, me dijeron que no podía divulgar ninguna información sobre este aumento de SIAs ni mencionar ninguno de los arrestos. La administración estaba tratando de convencer al público de que no había ninguna amenaza en la frontera".

© Gatestone Institute