Estas son las peligrosas ideas de Alexandria Ocasio-Cortez y por qué no debería ser reelegida

27 de agosto, 2024

Alexandria Ocasio-Cortez llamó la atención a nivel nacional cuando en el 2018 ganó un puesto en el Congreso, venciendo al representante demócrata Joe Crowley quien llevaba 10 mandatos en el cargo. La joven del Bronx no sólo logró el triunfo sin tener el apoyo de grandes figuras, sino que en ese momento se convirtió en el futuro y la esperanza para el ala más radical del Partido Demócrata.

Cortez sobresalió desde el principio no solo porque en esa victoria tan particular se convirtió en la mujer más jóven de la historia en conseguir una silla en el Congreso, sino también por su historia de vida. Ocasio tiene familia hispana y antes de ganar las elecciones trabajaba en un bar al que llegaba todos los días en tren. Toda una historia de superación que encantó a muchos. Además, la ahora congresista estudió economía relaciones internacionales en la Universidad de Boston.

Ha recogido millonarias sumas en donaciones y en su cuenta de X (antes Twitter) tiene más de 13 millones de seguidores. Pero así como para los más extremos se convirtió en la esperanza de la lucha socialista, para millones de americanos, AOC, como se le conoce popularmente, representa una gran amenaza a este país.

Sus ideas son extremas, incluso algunos de sus compañeros de política han reconocido que es terca e insistente hasta llegar a molestar, tiene energía y sus discursos emocionan a su público. Ocasio-Cortez es un peligro para su propio Partido, que puede terminar cooptado por sus ideas extremas, pero sobre todo es un peligro para todo el país.

Aunque para muchos es claro que sus ideas no son más que socialismo duro y que pueden llevar a la destrucción del país, AOC tiene la energía y la convicción para repetir una y otra vez y eventualmente lograr un efecto importante. Bernie Sanders hace años era visto como un extremo que proponía la locura de Medicare para todos, pero insistió tanto que ahora su idea es vista como algo viable. Alexandria llegó para continuar ese trabajo.

Aquí hacemos un análisis de sus propuestas más peligrosas.

Medicare para todos

La propuesta que hace unos años era vista por la mayoría de los americanos como una locura impulsada por el extremo de Bernie Sanders, hoy goza de cierta popularidad, principalmente gracias a la insistencia del senador demócrata pero también, en los últimos años, por cuenta de Alexandria Ocasio-Cortez. La representante de Nueva York ha insistido una y otra vez en que este país necesita un sistema estatal de salud que cubra a todos los americanos y avanzar hacia el fin de los seguros privados de salud.

Sobre el asunto, esto es lo que se lee en la plataforma de internet de la congresista: "Un Medicare para todos mejorado y expandido es la manera ética, lógica y económica para asegurar que ni una persona esté sin cobertura médica digna"

Aunque los socialistas como AOC afirman que un sistema estatal de salud universal sería la solución a los problemas que viven muchos americanos en el aspecto médico, dar poder total al Estado sobre la medicina es tal vez una de las ideas más peligrosas que tiene la izquierda, en tanto que se trata de vidas. Un colapso en el sistema de salud puede significar la muerte de miles de personas.

Encargar al Estado de manejar por completo la salud significa eliminar totalmente la competencia que existe entre los diferentes seguros médicos y hospitales, y entregar todo el poder a un organismo que en la mayoría de los casos no es eficiente. Si un seguro médico funciona mal, el cliente puede cambiarse de proveedor, y si ese seguro médico funciona demasiado mal, eventualmente quebrará. Los seguros privados deben esforzarse por prestar un buen servicio o no tendrán futuro.

Al entregar todo el poder al Estado, no hay ningún incentivo para hacer un buen trabajo, pero además significa dejar sin ninguna otra opción disponible a los pacientes.

Vivienda como un "derecho humano"

Ocasio-Cortez cree que todo ser humano tiene derecho a una vivienda, pero a esa frase le hacen falta detalles. Porque en realidad el asunto fundamental de su propuesta es que el Estado se encargue de construir casas, que además tienen que ser amigables con el medio ambiente, para entregarlas a las personas en pobreza.

Un asunto es creer que la gente tiene derecho a buscar un trabajo, y con el fruto de su esfuerzo comprar una vivienda, y otro muy diferente es proponer que el Estado se encargue de asegurarle vivienda a todos los que no la tienen, utilizando el dinero de quienes trabajan y se esfuerzan cada día para salir adelante.

Los proyectos de ayuda estatal a estos niveles tan grandes traen consigo consecuencias muy graves. Para ser pagados se deben imponer grandes cargas impositivas, que aunque en un principio pueden ir dirigidas a las empresas, siempre terminan afectando a la clase trabajadora, porque tras el incremento de los impuestos, aumenta el desempleo o suben los precios de los bienes.

Por otro lado, las políticas públicas deberían ir enfocadas en generar el ambiente para que haya más empleos con mejores sueldos y que la gente pueda comprar sus propias casas, no regalar sin límites, incentivando a las personas a dejar de trabajar duro para simplemente aplicar a un programa de viviendas gratuitas. La mejor política social es la creación de empleo.

Empleos federales garantizados

La congresista tiene como una de sus propuestas más importantes que toda persona que quiera trabar debe tener garantizado un empleo estatal con las siguientes condiciones: un sueldo mínimo de 15 dólares la hora (vinculado a la inflación), completa cobertura médica, y licencia de maternidad o enfermedad. Este asunto muestra una vez más el profundo desconocimiento que tiene AOC sobre cómo funciona la economía.

Los empresarios crean negocios dependiendo de la oferta y la demanda, eso significa que si un bien no es demandado lo suficiente, esa empresa tiene que cerrar y esos empleados deben moverse a otra compañía o incluso a otro sector. Esa movilidad, tanto de empresas que van y vienen, como de trabajadores, es lo que permite que en un país las personas puedan obtener los bienes y servicios que quieren, en la cantidad necesaria. La economía es completamente dinámica y es eso lo que hace que constantemente los empresarios estén buscando formas de crear nuevos y mejores productos para competir y mantener sus ventas, y también nuevas formas de ofrecer menores precios.

El Estado no puede ocupar ese papel, es completamente incapaz de crear empresas que realmente se necesiten y cerrar cuando sea necesario en la velocidad y con la exactitud que lo exige el mercado. En los países socialistas todo el mundo tiene empleo pero nadie tiene buenos niveles de vida. Porque son empleos creados por el Estado, un grupo de políticos que como he explicado no tienen la capacidad, ni son eficientes para estar en constante cambio y adaptarse para complacer a la sociedad.

Esta es una propuesta ineficaz que además cuesta millones a los ciudadanos porque el dinero para pagar esos trabajos estatales saldrá de los impuestos.

Reforma a la Justicia criminal

"En vez de invertir en el encarcelamiento masivo, tenemos que invertir en las personas más vulnerables de nuestra sociedad". Ocasio cree que el crimen no debe combatirse con una Justicia fuerte, sino con programas de educación, y afirma que hay que acabar con la "encarcelación masiva" y la guerra contra las drogas.

La congresista demócrata ha dicho en repetidas ocasiones que la "encarcelación masiva" es un proyecto de marginalización de las personas de color, y que hay que hacer una reforma judicial para alcanzar "justicia racial" en este país.

AOC Apoya la legalización federal de la marihuana, cerrar cárceles y centros de detención con "fines de lucro", liberar a individuos condenados por delitos no violentos y terminar el pago de fianza.

En medio de la crisis de crimen que viven varios estados, estas propuestas de la congresista demócrata son particularmente preocupantes. La seguridad de un país está ligada al grado de Justicia. Si los delincuentes saben que pueden cometer delitos sin enfrentar ninguna consecuencia, el crimen aumentará. Es difícil entender por qué alguien quiere sacar adelante una agenda para defender a los delincuentes.