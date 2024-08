Peronismo americano. El plan de la izquierda radical de Kamala Harris para arruinar Estados Unidos

20 de agosto, 2024

Control de precios, impuestos más altos, intervención gubernamental y subsidios pagados mediante la impresión de una moneda constantemente devaluada.

Estos son los pilares esenciales del "socialismo del siglo XXI" y del peronismo de izquierda radical que arrasó Argentina. Estos son también los elementos principales del plan económico presentado por Kamala Harris y el Partido Demócrata. Sin duda, se trata del plan económico socialista más radical jamás anunciado por los demócratas.

Según el Comité por un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), las propuestas de Harris costarán 1,95 billones (trillion) de dólares en 10 años. Sin embargo, se debe subrayar que si ciertas medidas se convierten en permanentes, esta cifra podría aumentar hasta los 2,25 billones (trillion) de dólares.

La campaña de Harris ha afirmado que estos costes se compensarán con una excusa clásica del socialismo en cualquier elección: "mayores impuestos a las corporaciones y a las rentas altas". Esto es, obviamente, ridículo, porque no hay ninguna medida de ingresos que cubra el ya abultado déficit anual de 2 billones de dólares y los 2 billones añadidos. El mantra de "impuestos más altos para los ricos" siempre significa impuestos más altos y más inflación, un impuesto oculto, para ti.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) ya ha advertido del desastre fiscal de Estados Unidos, con un déficit anual del 6% del PIB. A pesar de no tener en cuenta una recesión y de proyectar unos ingresos fiscales récord de 2024 a 2034, la CBO predice una explosión del déficit presupuestario de 1,9 billones de dólares a 2,8 billones en 2034, incluso antes de tener en cuenta el nuevo plan de gasto de Harris. Esto significa que el déficit ajustado superará el 6,9% del PIB en 2034, casi el doble de la media del 3,7% de los 50 años anteriores.

Siguiendo el plan de Harris, la deuda pública de Estados Unidos aumentará probablemente en 24 billones (trillion) de dólares en una década. Como ya expliqué, no existe ningún conjunto de medidas de ingresos que pueda aportar 2 billones de dólares al año en ingresos fiscales adicionales, y las subidas de impuestos perjudicarán tanto a la inversión como al crecimiento.

Una economía que genera un déficit anual del 6 por ciento del PIB para lograr un crecimiento anual de apenas el 2 por ciento ya va por un camino peligroso, y el plan de Harris lo empeoraría aún más.

Kamala Harris promete reducir la inflación gastando e imprimiendo más dinero, reduciendo la competencia y atacando a las empresas. Nunca ha funcionado y nunca funcionará porque es economía al revés. Bienvenidos al "peronismo" estadounidense.

Imagínense a todos esos ciudadanos estadounidenses que han escapado de las economías latinoamericanas o europeas empobrecidas por el intervencionismo para encontrar una oportunidad mejor en Estados Unidos sólo para descubrir que las mismas políticas serán aplicadas por Harris.

La narrativa de los precios abusivos y la inflación codiciosa es simplemente falsa. En 2023, los márgenes de beneficio en la industria de comestibles alcanzaron el nivel más bajo desde 2019, con un 1,6%, según el FMI. Las corporaciones, aunque fueran estúpidas e imprudentes, no pueden hacer que todos los precios suban constantemente. La competencia se comería su cuota de mercado; los recién llegados los eliminarían, y los precios agregados caerían. Además, las tiendas y las empresas no pueden hacer que los precios agregados se disparen, mantener el aumento y consolidarlo, que es la medida de la inflación (IPC) que leemos todos los meses. Lo único que puede hacer que todos los precios suban y sigan aumentando a un ritmo más lento es imprimir dinero y erosionar el poder adquisitivo de la moneda.

Lo único que puede hacer que los precios agregados suban constantemente es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, que proviene del gasto público masivo y de la impresión de moneda para disfrazar los desequilibrios fiscales.

Kamala Harris y su equipo saben que su plan de gasto hará que la deuda nacional se dispare y que los controles de precios no reducen los precios. De hecho, no deberían llamarse "controles de precios" sino "límites a la competencia". Si las corporaciones fueran la causa de la inflación y los controles de precios la solución, la Argentina peronista habría disfrutado de la inflación más baja del mundo en las últimas décadas.

"No deberían llamarse 'controles de precios' sino 'límites a la competencia'".

Las propuestas de Harris para perdonar la deuda son profundamente antisociales. No perdonan ninguna deuda; simplemente la añaden a la deuda nacional y te hacen pagar por ella. Este enorme aumento de la deuda pública será una carga para todos los estadounidenses, especialmente para los más pobres, con una inflación persistente y salarios reales más bajos. Los ciudadanos estadounidenses ya han soportado un crecimiento negativo de los salarios reales desde enero de 2021, cuando Biden asumió el cargo, según la Reserva Federal de San Luis. Esperen algo peor.

¿Por qué Harris promueve las mismas políticas que han fracasado en todas partes? Prometer cosas gratis y culpar a otros de las consecuencias negativas es la estrategia que define a los políticos socialistas.

¿Le sorprende ver cómo Alemania, Francia y otras naciones históricamente ricas se hunden en el estancamiento, la deuda elevada, la inflación persistente, los impuestos enormes y la destrucción de la clase media? Esas políticas son las que promete Harris. ¿A quién beneficia? Al vasto gobierno. Y son las corporaciones que lo rodean las que cosechan los beneficios.

Mucha gente sostiene la creencia de que una nación no puede considerarse socialista si contiene empresas privadas. No tiene sentido. El control estatal no se limita a la propiedad del capital, sino también a la imposición de leyes cada vez más restrictivas, reglamentos e impuestos confiscatorios. De hecho, al gobierno le gusta absorber la mayor parte de la riqueza creada por el sector privado sin la molestia de gestionar las empresas. Huerta de Soto define el socialismo como "cualquier sistema de agresión institucional y metódica contra el libre ejercicio de la iniciativa empresarial" y eso es precisamente lo que promete Harris.

Impuestos más altos y más deuda

El gobierno imprimirá dinero para conceder subvenciones en una moneda que pierde valor constantemente. Culpará a comercios y empresas de la inflación. Las políticas intervencionistas seguirán erosionando el sector privado. Y se repetirán.

Los artífices de estas políticas son conscientes de que impactarán negativamente en la economía, pero también engendrarán un número considerable de ciudadanos esclavizados que dependen del gobierno y deben acatar sus decisiones. Los votantes ven un supuesto tsunami de dinero gratis, pero ignoran el hecho de que lo pagarán con una mayor inflación, salarios reales más bajos y menores oportunidades para las pequeñas empresas y las familias.

El equipo de Harris cree que los déficits no importan y que la Reserva Federal siempre puede disimular cualquier desequilibrio presupuestario. Sin embargo, ya han aparecido grietas. La inflación persistente es la consecuencia de años de gasto excesivo y monetización. El siguiente paso es el riesgo de perder el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial cuando el mundo deje de aceptar una deuda cada vez mayor.

Este artículo se publicó por primera vez en www.dlacalle.com.