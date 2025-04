"Escandaloso": Un grupo antisionista ataca a Ben-Gvir y a la sede de Jabad en Brooklyn, Nueva York

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de abril, 2025

Cientos de personas, incluidos manifestantes antiisraelíes y antisionistas, se reunieron el jueves por la noche frente a 770 Eastern Parkway, la sede mundial del movimiento Jabad-Lubavitch en el barrio de Crown Heights de Brooklyn, Nueva York, paraprotestar por la presencia de Itamar Ben-Gvir, el ministro de seguridad nacional de Israel, que asistía a una celebración judía allí.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York le dijo a JNS que respondió a una manifestación no programada alrededor de las 9:30 p.m., que duró aproximadamente dos horas.

“En total, seis personas fueron detenidas”, informó el Departamento de Policía de Nueva York. “Cinco de ellas recibieron citaciones judiciales penales y una fue arrestada”.

Oscar Vidal, de 28 años, de Bayonne, Nueva Jersey, fue arrestado y acusado de agresión en segundo grado, agresión en tercer grado y daños criminales, según el Departamento de Policía de Nueva York.

La protesta fue organizada por el grupo autodenominado antisionista Within Our Lifetime ( WOL ).

El rabino Yaacov Behrman, líder comunitario de Crown Heights, condenó las protestas en una declaración el jueves.

“Lo que ocurrió esta noche en Crown Heights fue indignante y profundamente perturbador”, declaró. “Un grupo de manifestantes antisemitas se congregó en la intersección de Eastern Parkway y Kingston Avenue, el corazón mismo de este populoso barrio judío, lanzando un discurso incendiario y lleno de odio contra transeúntes inocentes, incluyéndome a mí”.

Los manifestantes antiisraelíes gritaron: “No queremos sionistas aquí” y “La resistencia está justificada”, según Behrman.

"¿Cómo te atreves a venir a mi barrio, donde he vivido más de 40 años, y decirme que no pertenezco?", preguntó retóricamente. "Sin duda, pertenezco aquí. Mi familia, mis vecinos y mi comunidad pertenecen aquí".

Behrman dijo que la protesta utilizó a Ben-Gvir, quien asistía a un siyum (la finalización de un ciclo de estudio de la Torá), como pretexto para atacar a los judíos.

"Seamos claros: no se trataba de libertad de expresión ni de una manifestación pacífica —declaró—. Era una manifestación antisemita que apoyaba a Hamás. Su objetivo era intimidar, provocar y sembrar el miedo".

"Es un espacio sagrado"

Nerdeen Kiswani, fundadora de WOL, dijo en una declaración el jueves que los manifestantes palestinos en Brooklyn se reunieron para "exigir que el asesino de bebés Itamar Ben-Gvir se fuera de Nueva York".

“Los manifestantes palestinos en Brooklyn están siendo atacados por Lubavitchers sionistas racistas mientras la policía de Nueva York y Shomrim se quedan de brazos cruzados sin hacer nada”, declaró. “Los manifestantes están sangrando, son perseguidos, se les impide salir de 770 Eastern Parkway; se les lanzan huevos y se golpea a plena vista”.

“Esto es un pogromo”, añadió, utilizando el término que se refiere a una masacre organizada contra el pueblo judío en Rusia y Europa del Este a finales del siglo XIX y principios del XX.

Sholom, de 23 años (no compartió su apellido), que vive en Crown Heights, dijo a JNS que el Departamento de Policía de Nueva York no hizo un trabajo suficiente para proteger a los residentes judíos.

“Creo que el verdadero error fue que la policía no tenía derecho a permitirles protestar justo frente a un lugar de culto”, dijo. “Es ilegal ir frente a un lugar de culto y protestar. Es un espacio sagrado. Ya sea una sinagoga, una mezquita o una iglesia, va contra las leyes de Estados Unidos”.

Aunque se sabe que Ben-Gvir es un político controvertido, el residente de Crown Heights dijo que atacarlo es antisemita.

“No es posible cuando estás levantando banderas de Hamás, que son banderas que entraron y mataron a cada persona judía que pudieron encontrar, sin importar si eran religiosas o no, y luego decir: ‘Soy antisionista, no antijudío’”, dijo. “El sionismo es judaísmo. El judaísmo es sionismo. Ben-Gvir es parte de la nación judía y representa a la nación judía. No hay separación.”

© JNS