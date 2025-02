Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 17 de febrero, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, marcó un tono esperanzador en la gala de apertura de la 50ª misión anual a Israel de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, celebrada el domingo en Jerusalén.

"Creo que hoy todo el mundo reconoce que Israel nunca ha sido tan fuerte como ahora", dijo Netanyahu, señalando que se había dirigido a la Conferencia de Presidentes 18 veces a lo largo de los años. "La alianza estadounidense-israelí nunca ha sido tan fuerte como ahora, y el pueblo judío nunca ha sido tan fuerte como ahora. Esa fuerza se basa en nuestra asociación, se basa en la determinación de nuestro pueblo, se basa en la creencia en nuestras grandes tradiciones, se basa en nuestra fe, en nuestro pasado y también en el futuro. Y creo que juntos, los mejores días están aún ante nosotros".

Prometiendo devolver a todos los rehenes que quedan en Gaza y "terminar el trabajo" en la guerra contra Hamás, Netanyahu dijo que el ejército israelí había estado cambiando la faz de Oriente Medio desde el 7 de octubre de 2023.

"Hemos cambiado Oriente Medio. Ahora vienen el presidente Trump y el secretario Rubio, que también es un gran amigo de Israel. Le he visto a lo largo de los años, y hoy hemos tenido una gran discusión. Y hablamos de cómo completar el cambio en la región".

"Ahora tenemos al mayor amigo de Israel en la Casa Blanca. Coincidimos en las principales tareas que tenemos que llevar a cabo, y estamos en condiciones de cambiar Oriente Próximo y dar al Estado de Israel el tipo de horizonte, el tipo de esperanza, el tipo de seguridad y el tipo de paz que habría sido inimaginable, y de hecho lo fue, desde el día de su fundación", dijo el primer ministro.

Agradeciendo a Netanyahu su "persistente presencia y firme apoyo" a lo largo de los años, el director general de la Conferencia de Presidentes, William Daroff, dijo que desde su fundación en 1956, la organización que ahora cuenta con 50 miembros ha servido como "la principal voz de los judíos estadounidenses en las relaciones entre Estados Unidos e Israel y como puente entre nuestras comunidades".

Y añadió: "El mensaje más importante que traemos esta noche es el siguiente: el vínculo entre los judíos estadounidenses y el pueblo israelí sigue siendo inquebrantable. El lema de la Conferencia de Presidentes es 'fuerza a través de la unidad'. Esa unidad se extiende a través de los judíos estadounidenses, la comunidad judía mundial y la alianza duradera entre ambos países. Señor primer ministro, como usted bien sabe, el pueblo judío es más fuerte cuando permanece unido. Del mismo modo, Israel y Estados Unidos son más fuertes cuando permanecen unidos".

Del tema de permanecer unidos se hizo eco el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, quien saludó a los líderes judíos estadounidenses por su "apoyo inquebrantable", que había dado fuerza a Israel durante los difíciles meses transcurridos desde el 7 de Octubre.

"Este año, cumplimos 50 años de dar la bienvenida a la Conferencia de Presidentes a Jerusalén", dijo Lion. "Durante medio siglo, sus integrantes se han reunido aquí en Jerusalén para fortalecer el vínculo entre los judíos estadounidenses e Israel. Han estado con nosotros en tiempos de alegría y en tiempos de lucha. Ahora, más que nunca, esa unidad es tan importante".

"Un Israel mejor, más fuerte y más unido"

La encargado de negocios de Estados Unidos, Stephanie Hallett, dijo en la abarrotada sala del Hotel Inbal que, como habían declarado el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, la prioridad era sacar a todos los rehenes lo antes posible.

"Poder abrazar a los ciudadanos estadounidenses liberados del cautiverio ha sido nuestro momento más alto", dijo Hallett, que ejerce como embajadora interina. "Nuestro momento más bajo ha sido abrazar a familias estadounidenses, como la Goldberg-Polin, mientras enterraban a sus seres queridos, y reconocerles que les hemos fallado. Todos nosotros".

Antes, el presidente del partido israelí Los Demócratas, Yair Golan, destacó la importancia de mantener fuertes lazos con la diáspora. "Israel debe seguir siendo un Estado democrático para preservar su conexión con las comunidades judías de todo el mundo", dijo Golan. "Un Israel teocrático alienará al mismo pueblo que buscamos unir".

"El pueblo de Israel ha demostrado una resistencia, solidaridad y unidad extraordinarias desde el 7 de Octubre. Debemos canalizar esa energía para crear un Israel mejor, más fuerte y más unido."

Golan criticó el plan de Trump para que Estados Unidos se haga cargo de Gaza.

"Necesitamos abordar problemas reales con soluciones reales, y en la idea del presidente Trump no veo ninguna de las dos cosas", dijo. "No veo ninguna nación dispuesta a acoger a millones de palestinos, ni a cientos de miles, ni siquiera a miles. Ningún país está dispuesto a hacer práctica esta idea. Imaginemos que mañana por la mañana cientos de miles de palestinos abandonan la Franja de Gaza, ¿resolvería eso el problema? Seguiríamos teniendo 1,5 millones de personas allí. No entiendo esta forma de pensar. Soy sionista. El sionismo se basa en una gran visión, con dos piernas firmemente apoyadas en el suelo. No veo ningún paso práctico en este plan".

Además de las reuniones con los líderes políticos y militares de Israel entre el 16 y el 20 de febrero, la Conferencia de Presidentes dijo que sus delegados mantendrían conversaciones de alto nivel con el presidente Isaac Herzog y funcionarios israelíes, líderes comunitarios y expertos en seguridad, además de viajar al norte del país para una serie de sesiones informativas y reuniones sobre seguridad.

© JNS