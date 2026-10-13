La OTAN advierte a Rusia que destruirá "todo" lo que respalde un ataque contra sus aliados

Publicado por Williams Perdomo 13 de octubre, 2026

El general estadounidense Alexus Grynkewich, máximo responsable del Mando Aliado de Operaciones de la OTAN en Europa, advirtió que la organización está preparada para frenar, debilitar y destruir las capacidades militares de cualquier adversario que ataque a uno de sus miembros, en un mensaje dirigido aparentemente a Moscú en medio del aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente.

En declaraciones recogidas por Fox News, Grynkewich aseguró el lunes, durante el Foro de Seguridad de Varsovia, en Polonia, que la alianza responderá de manera contundente ante cualquier agresión contra su territorio. "Si el adversario decide continuar el ataque o comprometer sus reservas, destruiremos el sistema de combate empleado contra nosotros", afirmó el general, quien advirtió que la respuesta podría alcanzar no solo a las fuerzas atacantes, sino también a todo lo que las respalde.

"Esto incluye no solo a la propia fuerza atacante, sino a todo lo que apoye, sostenga y controle esa fuerza", agregó durante un panel titulado Teoría de la victoria: ¿Cómo lograr el éxito militar frente a Rusia mediante la disuasión y la defensa?.

La estrategia de la OTAN: bloquear, frenar y destruir Grynkewich, quien ejerce como comandante supremo aliado en Europa, explicó que la estrategia militar de la organización se basa en tres acciones: bloquear el ataque inicial, frenar el avance enemigo y, si resulta necesario, destruir las fuerzas adversarias y sus sistemas operativos de combate.



"Si alguien es lo suficientemente insensato como para atacarnos, lucharemos", declaró. "Detendremos el ataque y les negaremos la capacidad de alcanzar sus objetivos, cualesquiera que sean. En resumen, nos aseguraremos de que cualquier ataque contra cualquier aliado resulte absolutamente inútil".



El general insistió en que la OTAN, pese a su carácter defensivo, está preparada para responder ante una agresión contra cualquiera de sus 32 miembros.



"Hoy, aquí en Polonia, estamos juntos, más fuertes que nunca, unidos en nuestra visión común de una alianza más equilibrada, más preparada y más letal", afirmó.



Grynkewich señaló que la organización ya está aplicando esta estrategia mediante ejercicios militares, el fortalecimiento de su preparación operativa y las inversiones en nuevas capacidades.

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​"Si nos atacan, estamos preparados para luchar esta misma noche, pero no somos complacientes", sostuvo.

Moscú amenaza con recurrir a armas nucleares por Kaliningrado



El aumento de las tensiones también ha estado acompañado de advertencias nucleares por parte de Rusia.

El 30 de septiembre, Moscú advirtió a la OTAN de que podría recurrir a armas nucleares si la alianza intentaba aislar Kaliningrado, el enclave ruso fuertemente militarizado situado en el mar Báltico, entre Polonia y Lituania.

Según una nota diplomática obtenida por Reuters, Rusia acusó a la OTAN de seguir un "rumbo peligroso e imprudente" que entrañaba "altos riesgos de que estalle un conflicto armado directo".

En el documento, Moscú advirtió que podría emplear todo su arsenal militar, incluidas armas nucleares, para defender Kaliningrado. También planteó la posibilidad de atacar centros de toma de decisiones en países de la OTAN al comienzo de un conflicto.

El secretario general de la alianza, Mark Rutte, rechazó las amenazas rusas y defendió la misión defensiva de la organización. Durante una intervención el 30 de septiembre en la Cumbre de Defensa y Espacio de Euronews, afirmó: "Putin sabe que nunca podrá ganar a la OTAN".