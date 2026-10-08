Rubio urge a Europa a despertar de su "largo letargo" en un discurso bajo la Acrópolis de Atenas

El secretario de Estado, Marco Rubio, pronuncia un discurso en la colina de Pnyx AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 7 de octubre, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, pronunció este miércoles un vibrante discurso en Atenas en el que llamó a Europa a sacudirse lo que describió como un "largo letargo" y reafirmó el derecho de Estados Unidos a ejercer su "poder nacional" sin disculpas.

Rubio: "Estamos en un punto de inflexión"

Hablando desde la colina Pnyx, el antiguo lugar de reunión de la asamblea democrática ateniense, Rubio advirtió que Occidente se encuentra "en un punto de inflexión... no solo en la historia de mi nación, sino en un punto de inflexión en toda nuestra civilización".

"Creemos que Europa puede despertar de su largo letargo y reavivar el fuego que se encendió aquí hace milenios", declaró el secretario de Estado ante altos funcionarios griegos, elogiando a la antigua Grecia como la cuna de la democracia occidental.

"En todo este continente, estamos siendo testigos de lo que esperamos que sea el comienzo de un cambio generacional, un aumento vertiginoso del gasto en defensa, una avalancha de nuevas alianzas y programas, y una expansión de la fabricación y la producción, a raíz de los compromisos históricos en materia de defensa" asumidos el año pasado en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, señaló.

"Poder nacional" o declive

Pero Rubio también advirtió que la civilización occidental se encuentra ahora "en una encrucijada" entre el "poder nacional" y el declive.

"La próxima década escribirá la historia del próximo siglo. El curso que tomemos determinará si Occidente mantiene su lugar a la cabeza del mundo o se resigna a un futuro de atrofia, servidumbre y declive", afirmó.

Según Rubio, Estados Unidos bajo el presidente Trump ya ha tomado su elección: "Elegimos la búsqueda sin disculpas del poder nacional: recuperar el control de nuestras cadenas de suministro críticas, reindustrializar nuestra economía, reconstruir nuestra defensa, luchar por el dominio de las tecnologías e industrias del futuro".

Referencias históricas

El discurso estuvo cargado de referencias históricas y glorificó héroes de la antigüedad como Alejandro Magno, pero también al conquistador español Hernán Cortés.

En un discurso anterior, en febrero, Rubio ya había argumentado que Europa estaba amenazada por la inmigración masiva y había llamado a defender la civilización cristiana.