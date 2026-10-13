Ciberataque masivo en Francia: hackers elevan la temperatura de los frigoríficos y arruinan alimentos en cientos de tiendas

Publicado por Carlos Dominguez 13 de octubre, 2026

Un ciberataque de gran escala contra los sistemas de refrigeración de supermercados franceses obligó a cientos de establecimientos a descartar alimentos frescos y congelados durante la noche del domingo al lunes.

Según informó AFP, el incidente, calificado de "sin precedentes" por uno de los grupos afectados, elevó la temperatura de frigoríficos y congeladores hasta 122 grados farenheit en algunos casos y provocó incendios en varias tiendas.

La Fiscalía de París confirmó la apertura de una investigación. El objetivo es identificar a las víctimas y establecer el vínculo con los daños denunciados, incluidas las pérdidas de alimentos y los incendios registrados.

Una cadena de frío saboteada

Las cadenas E.Leclerc, Intermarché y Coopérative U confirmaron haber sufrido el ataque. Intermarché indicó que al menos 300 tiendas propias o de su marca Netto fueron objetivo, mientras que Coopérative U contabilizó más de 100 establecimientos afectados; E.Leclerc también reconoció repercusiones en varios centros.

Según reveló BFM TV, los atacantes se centraron en los sistemas de regulación frigorífica del fabricante danés Danfoss, utilizados por numerosas cadenas de distribución en Francia. En concreto, lograron activar a distancia el desescarche forzado de las instalaciones, una función que normalmente sirve para eliminar el hielo acumulado en los equipos, lo que provocó un calentamiento anómalo de los frigoríficos y congeladores.

"Las tiendas afectadas tendrán que tirar todos los productos" frescos y congelados, declaró Intermarché a AFP. La compañía condenó el desperdicio alimentario y las pérdidas económicas, aunque no facilitó cifras.

El foco: el software de Danfoss

La investigación apunta a una vulnerabilidad en sistemas de control de refrigeración suministrados por la empresa danesa Danfoss. E.Leclerc explicó que el ciberataque afectó a "uno de sus proveedores de equipos de refrigeración", con consecuencias en el funcionamiento de los sistemas de varias tiendas.

Danfoss reconoció que la mayoría de los equipos afectados eran productos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni de seguridad. La compañía señaló especialmente sus reguladores AK-SM800 y AK-SC355, y precisó que una versión del primero utilizaba un firmware obsoleto. También afirmó que llevaba tiempo recomendando a los supermercados actualizar esos modelos.

Antoine Hautin, de la consultora de ciberseguridad Almond, dijo a AFP que el hecho de afectar probablemente a cientos de unidades al mismo tiempo demuestra "un cierto nivel de sofisticación".