Ciberataque masivo en Francia: hackers elevan la temperatura de los frigoríficos y arruinan alimentos en cientos de tiendas
Las cadenas E.Leclerc, Intermarché y Coopérative U confirmaron haber sufrido el ataque. Intermarché indicó que al menos 300 tiendas, propias o de su marca Netto, fueron objetivo, mientras que Coopérative U contabilizó más de 100 establecimientos afectados. E.Leclerc también reconoció repercusiones en varios de sus centros.
Un ciberataque de gran escala contra los sistemas de refrigeración de supermercados franceses obligó a cientos de establecimientos a descartar alimentos frescos y congelados durante la noche del domingo al lunes.
Según informó AFP, el incidente, calificado de "sin precedentes" por uno de los grupos afectados, elevó la temperatura de frigoríficos y congeladores hasta 122 grados farenheit en algunos casos y provocó incendios en varias tiendas.
La Fiscalía de París confirmó la apertura de una investigación. El objetivo es identificar a las víctimas y establecer el vínculo con los daños denunciados, incluidas las pérdidas de alimentos y los incendios registrados.
Una cadena de frío saboteada
Las cadenas E.Leclerc, Intermarché y Coopérative U confirmaron haber sufrido el ataque. Intermarché indicó que al menos 300 tiendas propias o de su marca Netto fueron objetivo, mientras que Coopérative U contabilizó más de 100 establecimientos afectados; E.Leclerc también reconoció repercusiones en varios centros.
Según reveló BFM TV, los atacantes se centraron en los sistemas de regulación frigorífica del fabricante danés Danfoss, utilizados por numerosas cadenas de distribución en Francia. En concreto, lograron activar a distancia el desescarche forzado de las instalaciones, una función que normalmente sirve para eliminar el hielo acumulado en los equipos, lo que provocó un calentamiento anómalo de los frigoríficos y congeladores.
"Las tiendas afectadas tendrán que tirar todos los productos" frescos y congelados, declaró Intermarché a AFP. La compañía condenó el desperdicio alimentario y las pérdidas económicas, aunque no facilitó cifras.
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El foco: el software de Danfoss
La investigación apunta a una vulnerabilidad en sistemas de control de refrigeración suministrados por la empresa danesa Danfoss. E.Leclerc explicó que el ciberataque afectó a "uno de sus proveedores de equipos de refrigeración", con consecuencias en el funcionamiento de los sistemas de varias tiendas.
Danfoss reconoció que la mayoría de los equipos afectados eran productos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni de seguridad. La compañía señaló especialmente sus reguladores AK-SM800 y AK-SC355, y precisó que una versión del primero utilizaba un firmware obsoleto. También afirmó que llevaba tiempo recomendando a los supermercados actualizar esos modelos.
Antoine Hautin, de la consultora de ciberseguridad Almond, dijo a AFP que el hecho de afectar probablemente a cientos de unidades al mismo tiempo demuestra "un cierto nivel de sofisticación".
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"La seguridad alimentaria requiere más atención"
El director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, fue aún más contundente. "Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y para el suministro alimentario de los franceses es extremadamente grave y no tiene precedentes. Es inaceptable", afirmó en la misma red social.
Schelcher añadió que los equipos de la compañía estaban "totalmente movilizados" para restaurar la situación cuanto antes y que será necesaria una investigación para esclarecer completamente el ataque.