El horror vuelve a Nepal: nuevas riadas arrasan viviendas y hay cinco personas desaparecidas

Publicado por Israel Duro 11 de octubre, 2026

Unas crecidas repentinas azotaron el centro de Nepal el domingo, arrasando casas y dejando al menos cinco personas desaparecidas, según informaron las autoridades, semanas después de las devastadoras inundaciones que se cobraron cientos de vidas. Los vídeos que circulan por Internet mostraban un río oscuro y lleno de escombros que se abría paso a través de las colinas del distrito de Gorkha.

"Lo que sabemos es que un deslizamiento de tierra en seco había bloqueado el río y luego se desbordó, provocando la riada", explicó a la AFP el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Dharam Raj Uprety.

Unas 45 casas quedaron arrasadas, y la crecida también causó daños en tres proyectos hidroeléctricos y cuatro puentes. Según la agencia de desastres, al menos 82 personas, entre ellas nueve extranjeros, han sido rescatadas de las zonas afectadas. "Hay cinco personas desaparecidas", añadió Uprety.

Las autoridades instan a los residentes a alejarse del río y dirigirse a zonas más seguras

Se desplegaron cuatro helicópteros para apoyar las labores de rescate y evacuación, mientras los niveles del agua en el Budhi Gandaki seguían subiendo. Las autoridades habían emitido anteriormente una alerta, instando a los residentes a alejarse del río y dirigirse a zonas más seguras.

Estas últimas inundaciones se producen cuando Nepal aún se está recuperando de las devastadoras inundaciones provocadas por el desprendimiento de un glaciar el 26 de agosto, que se cobraron la vida de más de 1 400 personas y dejaron más de 5 000 desaparecidos. "La inundación se parecía a aquella... Daba mucho miedo, y para nosotros sigue pareciendo una pesadilla", afirmó la funcionaria local Laxmi Gurung del municipio rural de Chumnubri.

"Hemos perdido nuestra casa, no tenemos electricidad... pero no ha habido víctimas mortales".

"Comprender qué provocó esta inundación será fundamental para reducir los riesgos futuros"

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), con sede en Katmandú, señaló que las inundaciones ponen de relieve la "variedad de peligros capaces de generar inundaciones destructivas en los sistemas fluviales del Himalaya".

"Si bien las labores de respuesta deben seguir siendo la prioridad inmediata, comprender qué provocó esta inundación será fundamental para reducir los riesgos futuros y reforzar la resiliencia", declaró en un comunicado el director general del ICIMOD, Pema Gyamtsho.

Las fuertes lluvias de finales de septiembre también provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, que causaron la muerte de al menos 21 personas, según la agencia de gestión de catástrofes.