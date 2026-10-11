Un estadounidense, entre los 12 muertos por el ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad: Trump califica el acto de "inaceptable"

Publicado por Israel Duro 11 de octubre, 2026

Un ciudadano estadounidense perdió la vida junto a otras once personas en un ataque de los terroristas hutíes contra el aeropuerto de Riad. El bombardeo, que dejó otros 309 heridos, fue calificado por Donald Trump como "inaceptable" y ha sido condenado por los líderes de la Unión Europea y la ONU.

"Cuatro ciudadanos saudíes, dos bangladesíes, un estadounidense, un egipcio, un argentino, un sirio, un palestino y un sudanés", figuran entre los fallecidos, precisó la aviación civil.

El presidente estadounidense, que había anunciado que decidirá "muy pronto" si se sumaba a los saudíes en el conflicto contra los hutíes, aliados de Irán, se mostró visiblemente contrariado por lo sucedido, y anunció que hablará con el príncipe heredero Mohammed bin Salman: "Hablaré con él y lo que ocurrió en Arabia Saudí es inaceptable. Mira, los saudíes son buenos combatientes, pero creo que el ataque fue algo terrible".

Una valoración que el secretario de Estado, Marco Rubio, compartió en X con un serio aviso a los hutíes:

"Estados Unidos condena enérgicamente los recientes ataques perpetrados contra el Reino de Arabia Saudí por los terroristas hutíes, incluido el ataque de hoy contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que se ha cobrado numerosas vidas inocentes, entre ellas la de un ciudadano estadounidense.

Estos ataques reprensibles demuestran un desprecio flagrante por la vida de civiles inocentes. Deben cesar de inmediato. Nos solidarizamos con el Reino de Arabia Saudí y su pueblo, y expresamos nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias".

La UE alerta de "una escalada peligrosa"

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el ataque de "escalada peligrosa" y dijo que el grupo terrorista debe detener las operaciones contra objetivos civiles.

"Estos ataques por parte de grupos auxiliares de Irán empujan a la región hacia una espiral de violencia. Desestabilizan infraestructuras cruciales para el transporte mundial y el suministro energético, provocando ondas de choque por todo el mundo", estimó Von der Leyen.

"Estos ataques mortales a civiles deben detenerse inmediatamente", insistió y añadió que la UE se "solidariza con Arabia Saudita".

La ONU exige el cese "inmediato" de los ataques hutíes

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar "profundamente conmocionado" por el ataque del sábado.

"Los ataques a civiles y a la infraestructura civil son una violación del derecho internacional. Estos ataques deben cesar inmediatamente", dijo Guterres en un comunicado.