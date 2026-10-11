Trump anuncia que Rusia y Ucrania han alcanzado un "alto el fuego energético con efecto inmediato"
El presidente aseguró en una publicación en Truth Social que ambas partes están de acuerdo y les instó a no romper la tregua para rebajar el precio de la energía en todo el mundo. Zelensky contestó a las palabras del republicano sobre su reemplazo que "serán los ucranianos quienes decidan".
Donald Trump anunció que Rusia y Ucrania han alcanzado un acuerdo para cesar los ataques a las instalaciones energéticas del país rival "con efecto inmediato".
En un post en su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que "se ha declarado una "tregua energética" en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes están de acuerdo".
A continuación, Trump instó tanto a Vladimir Putin como a Volodomir Zelenski a "no romper" el acuerdo con nuevos ataques.
Apenas 24 horas después del acuerdo Washington-Moscú para suministrar diesel
El anuncio llega apenas 24 horas después del acuerdo entre Washington y Moscú para que Moscú suministre 1,8 toneladas de diésel en los próximos meses para tratar de rebajar el precio de la energía.
El republicano llevaba tiempo acusando al conflicto entre Rusia y Ucrania de ser el verdadero culpable del encarecimiento continuo del precio de la energía, en especial del petróleo, por los reiterados ataques ucranianos contra refinerías rusas.
De hecho, Trump había instado en varias ocasiones a Zelenski a cesar con estas prácticas, a lo que el presidente ucraniano se mostraba reacio. Finalmente, y ante las críticas de Kiev, el republicano señaló que "les sugiero (a los ucranianos) que busquen un nuevo líder".
Zelenski responde a Trump: "corresponde a nuestro pueblo elegir dirigente"
"Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente", afirmó, y reiteró su llamado a un alto el fuego con Rusia de "60 días", lo que permitiría, según él, organizar elecciones.