Trump anuncia que Rusia y Ucrania han alcanzado un "alto el fuego energético con efecto inmediato"

Publicado por Israel Duro 11 de octubre, 2026

Donald Trump anunció que Rusia y Ucrania han alcanzado un acuerdo para cesar los ataques a las instalaciones energéticas del país rival "con efecto inmediato".

En un post en su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que "se ha declarado una "tregua energética" en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes están de acuerdo".

A continuación, Trump instó tanto a Vladimir Putin como a Volodomir Zelenski a "no romper" el acuerdo con nuevos ataques.

Apenas 24 horas después del acuerdo Washington-Moscú para suministrar diesel

El anuncio llega apenas 24 horas después del acuerdo entre Washington y Moscú para que Moscú suministre 1,8 toneladas de diésel en los próximos meses para tratar de rebajar el precio de la energía.

El republicano llevaba tiempo acusando al conflicto entre Rusia y Ucrania de ser el verdadero culpable del encarecimiento continuo del precio de la energía, en especial del petróleo, por los reiterados ataques ucranianos contra refinerías rusas.

De hecho, Trump había instado en varias ocasiones a Zelenski a cesar con estas prácticas, a lo que el presidente ucraniano se mostraba reacio. Finalmente, y ante las críticas de Kiev, el republicano señaló que "les sugiero (a los ucranianos) que busquen un nuevo líder".