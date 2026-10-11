El Ejército de EEUU pide absorber los avances de la medicina de combate de Israel: las FDI aseguran que la mortalidad de sus soldados heridos bajó de 15% a 7,1%

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de octubre, 2026

Un informe del Ejército de EEUU fechado en abril de 2026 plantea que el ejército más poderoso del mundo debe incorporar cuanto antes las lecciones médicas que dejó la guerra de Israel desde octubre de 2023.

El documento, revelado por Fox News, de 78 páginas y titulado “Israeli Defense Force Medical Lessons Learned”, advierte que Israel tuvo que atravesar “un doloroso proceso de transformación en pleno contacto” y que Washington ahora puede evitarlo.

“El momento de prepararse es ahora. Contar simplemente con habilidades clínicas y tácticas es insuficiente”, escribieron sus autores.

De acuerdos con los datos de un alto especialista en medicina de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cuyo nombre no se difunde, la mortalidad de los soldados heridos bajó del 15% en el conflicto de 2006 con Hezbolá al 7,1% en 2023, cuando arrancó la guerra en Gaza tras el ataque terrorista del 7 de octubre. El indicador se conoce como “mortalidad por caso”, que el especialista considera el mejor para medir la calidad de la atención y que, dicho de forma sencilla, refleja qué porcentaje de los heridos muere.

La otra cifra mejorada es el tiempo de respuesta. En 2006, el soporte vital avanzado tardaba entre 15 y 20 minutos en llegar a un herido, pero hoy llega casi al instante o en un máximo de cuatro minutos, afirmó el especialista, que lo atribuye a varios cambios.

En primer lugar, cada compañía cuenta con un médico, lo que permite decidir desde los primeros minutos. Israel también está preparado para que los heridos graves sean trasladados en helicóptero a hospitales israelíes en poco tiempo y, además, desde 2013 se usan más productos sanguíneos para frenar hemorragias. Según el especialista citado por Fox, las FDI fueron las primeras en aplicar plasma en el lugar de la herida y no solución salina. También mencionó sangre transportada en hieleras que los socorristas cargaban a cuestas, un método que, dijo, “salvó a un número significativo” de heridos, y un sistema que comparte los datos de cada paciente con todo el personal médico de la cadena de atención.

Por eso el Ejército de EEUU estableció en el informe que es imperiosa la necesidad de aprender de las FDI: “En los campos de la salud operativa y la preparación de la fuerza, las FDI ejecutaron medidas proactivas de salud pública —incluida una sólida bioviligancia, equipos de medicina preventiva desplegados en el frente y estrictos protocolos de seguridad alimentaria— para mitigar las amenazas a la salud y mantener la preparación operativa”.

La relación con Estados Unidos funciona en las dos direcciones. El mismo especialista dijo que la medicina militar israelí se apoyó en un estudio estadounidense de 2012, “Death on the battlefield (2001–2011)”, sobre la atención a heridos en la guerra de Irak. Un portavoz militar israelí sostuvo que el informe del Ejército de EEUU “fue una colaboración conjunta, y oficiales estadounidenses vinieron a aprender de las FDI”. El documento estadounidense también destaca otras medidas israelíes, entre ellas la vigilancia sanitaria, los equipos de medicina preventiva cerca del frente y normas exigentes para la seguridad de los alimentos.

El marco es la guerra que siguió al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos en territorio israelí, incluidos más de 40 ciudadanos de EEUU, y 251 secuestrados. El doctor Marc Siegel, analista médico del propio Fox News, dijo que lo desarrollado en Israel, entre ello nuevas técnicas quirúrgicas y el tratamiento para quemaduras NexoBrid, beneficia a los heridos actuales y empuja la medicina en otros países.