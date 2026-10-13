El papa León XIV entra en el hospital Gemelli para ser operado. 13 de octubre de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 13 de octubre, 2026

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar este martes en el hospital Gemelli (Roma, Italia), centro al que suelen acudir los jefes de la Iglesia católica para pasar sus revisiones médicas o ser tratados de cualquier lesión o afección.

La operación está programada para esta tarde. León XIV ingresó en el hospital en torno a las 1:10 PM hora local.

Esta operación supone la primera vez que Robert Prevost es intervenido quiúrgicamente desde su elección como papa el 8 de mayo de 2025.

El domingo, León XIV explicó tras la oración del Ángelus que los médicos "consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo".

Según el Vaticano, la convalecencia de Prevost podría durar aproximadamente una semana, teniendo que cancelar todas sus citas oficiales.

León XIV tiene programado un viaje a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. Visitará Uruguay, Argentina y Perú.