Horas después de que Trump anunciara un “alto el fuego energético”, Zelenski dice que Rusia atacó una central eléctrica en Járkov

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de octubre, 2026

Apenas unas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un “alto el fuego energético” entre Rusia y Ucrania, su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que Rusia realizó ataques contra infraestructura crítica, incluyendo una central eléctrica en Járkov.

El anuncio de Zelenski fue a través de la red social ‘X’. La oficina presidencial ucraniana confirmó que el ataque a la planta, conocida como CHP-5, ocurrió después de la publicación de Trump. Un funcionario local dijo a ABC News que la central fue golpeada al menos dos veces y que se declaró un incendio.

“Hoy, hubo una declaración del presidente de los Estados Unidos de que se ha asegurado un alto el fuego energético. Esta es una buena noticia para todos – y es importante que se convierta en realidad. Desafortunadamente, los cielos ucranianos han estado infestados de ‘shaheds’ rusos todo el día de hoy. También ha habido ataques con bombas planeadoras y ataques a nuestra infraestructura energética. Una central eléctrica en Járkov fue atacada esta noche”, denunció Zelenski.

“En general, solo en la semana pasada, los rusos han llevado a cabo más de 200 ataques a nuestras instalaciones de generación y transmisión de electricidad en Ucrania, y otros 17 ataques esta semana dirigidos a instalaciones de gas y petróleo. Han matado a más de 150 de nuestra gente, y más de 700 personas han resultado heridas. Ucrania ha propuesto muchos pasos para la desescalada. Putin tuvo una sola respuesta para todos ellos – “nyet”. Esperamos que finalmente diga algo a América, Ucrania y al mundo entero que conduzca a una paz real y digna”, añadió el mandatario, quien fue duramente criticado por Trump en las últimas horas.

“Ucrania quiere la paz. La pregunta es si Rusia la quiere. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido todas las órdenes apropiadas. Estamos esperando detalles claros del diálogo entre América y Rusia – y esperamos que Putin cumpla con lo que dijo el presidente Trump”.

En Truth Social, Trump había escrito que regía “de inmediato” un alto el fuego energético en la guerra. “Ambas partes están de acuerdo”, dijo el mandatario, y pidió “no romperlo”, sin dar más detalles.

Para Zelenski, el anuncio fue una sorpresa, pues él mismo declaró que se enteró por la prensa y que Ucrania estaba listo para respetarlo.

“El anuncio del alto el fuego fue una noticia para mí. Pero si los rusos aceptan un alto el fuego energético, Ucrania estará de acuerdo”, dijo Zelenski. “Si el presidente Trump lo negoció con Putin —por favor, díganos cuándo empieza—, estamos listos y lo aceptaremos”.

Antes, en una entrevista con ABC, el mandatario había planteado que Ucrania dejaría de golpear refinerías rusas si Moscú frenaba los ataques contra su sistema energético.

La denuncia de Zelenski se produce luego de que Washington y Moscú alcanzaran un acuerdo para importar diésel ruso, un anuncio hecho por el propio Trump que generó duras críticas bipartidistas y que le dio pie al mandatario estadounidense para arremeter contra el propio Zelenski, a quien acusó de no querer poner fin a la guerra en curso.