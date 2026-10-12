El aeropuerto de Riad prolonga su suspensión tras los ataques del fin de semana

Pasajeros con destino a Arabia Saudita permanecen varados en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal de Daca AFP

Publicado por AFP 12 de octubre, 2026

Las autoridades saudíes prorrogaron el lunes la suspensión de operaciones en el aeropuerto internacional de Riad tras una serie de ataques mortales perpetrados por los hutíes.

Los ataques contra el aeropuerto en los últimos días han dejado al menos 18 muertos, 13 de ellos el sábado, en el ataque más mortífero contra el reino en más de una década, y cientos de heridos.

La Autoridad General de Aviación Civil anunció en un comunicado la prórroga de la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid. Según el texto, la prórroga era necesaria para "completar los procedimientos necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones y su operatividad".

La autoridad no especificó cuándo se reanudarían las operaciones.

Una fuente de alto nivel del sector de la aviación, encargada de supervisar los vuelos al Golfo Pérsico para una aerolínea, declaró que las operaciones se suspenderían durante el resto de la semana laboral en Arabia Saudí, según mensajes enviados a la compañía el lunes por las autoridades de aviación saudíes.

"Nos dijeron que sería al menos hasta el jueves. No hay vuelos hasta el final de la semana", declaró la fuente a la AFP.

Añadió que las terminales 3 y 4 resultaron dañadas, al igual que el radar y los equipos de comunicaciones del aeropuerto, y que aún no se han evaluado las pistas de aterrizaje.

La aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Etihad Airways, anunció el lunes la cancelación de todos los vuelos con origen y destino en Riad hasta la próxima semana debido a "perturbaciones regionales".

Además, esta semana ha suspendido los vuelos a las ciudades saudíes de Dammam y Yeda.

La aerolínea nacional de Bahréin, Gulf Air, también anunció la cancelación de todos sus vuelos a Riad hasta el sábado.

Un alto funcionario del metro de Riad declaró a la AFP que las autoridades habían suspendido los servicios de transporte a tres estaciones que dan servicio al aeropuerto.