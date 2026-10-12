La FAA lanza una alerta aérea para los vuelos sobre Arabia Saudita y pide a las aerolíneas estadounidenses extremar precauciones

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de octubre, 2026

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) instó este domingo a las aerolíneas estadounidenses a extremar las precauciones al operar dentro del espacio aéreo de Arabia Saudita o sobrevolarlo, advirtiendo que la escalada de las hostilidades militares y las interrupciones de los sistemas de navegación podrían poner en peligro a las aeronaves. "Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida de los vuelos", señaló la FAA en su aviso, el cual permanecerá vigente hasta el 10 de diciembre.

La alerta se produjo poco después de que el aeropuerto de Riad quedara paralizado tras un ataque que dejó al menos 12 muertos y 309 heridos, algunos en estado crítico, según el balance de la Autoridad General de Aviación Civil (GACA) de Arabia Saudita, citado por diversos medios internacionales y estadounidenses. Entre los fallecidos hay cuatro sauditas y un estadounidense.

Según el New York Times, este fue el episodio más letal en el Golfo árabe desde febrero, cuando Washington e Israel iniciaron su guerra con el régimen de Irán. Los hutíes, milicia yemení aliada de Irán, asumieron la autoría del ataque a través del jefe de su oficina de prensa, que publicó en X que el grupo “cerró el aeropuerto internacional de Riad”.

El servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24 informó de importantes interrupciones en tres de los aeropuertos más transitados de Arabia Saudita. Según los reportes, las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, fueron suspendidas tras los ataques.

El Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, en Yeda, sufrió numerosos retrasos y la cancelación de 156 vuelos, equivalentes al 20% de los servicios programados, mientras que otros 374 sufrieron retrasos, lo que representa el 49% del tráfico aéreo previsto en el aeropuerto.

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, también se habrían suspendido las operaciones en tierra. Durante un período de dos horas no se registraron salidas, mientras que en un intervalo de cuatro horas solo se contabilizaron tres llegadas.