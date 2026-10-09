Panamá: reportan un sismo preliminar de magnitud 7,0
El movimiento telúrico se registró este viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m., hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido en varios puntos del país.
Un sismo preliminar de magnitud 7,0 fue reportado este viernes 9 de octubre por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, con epicentro localizado a 39 kilómetros al oeste de Tonosí.
Según informó La Estrella de Panamá, el movimiento telúrico se registró a las 12:56 p. m., hora local, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido en varios puntos del país, de acuerdo con reportes ciudadanos.
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Diane Hernández
El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento se mantienen en estado preliminar y podrían ser actualizados.