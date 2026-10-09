Argentina: la fiscalía pide hasta 12 años de prisión para el equipo médico que atendió a Maradona antes de su muerte

Publicado por Alejandro Baños 9 de octubre, 2026

La fiscalía solicitó penas de entre cuatro y 12 años de prisión para seis miembros del equipo médico que asistió al exfutbolista argentino Diego Armando Maradona antes de que muriese, durante su internación domiciliaria.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020. En el certificado de defunción consta que el astro argentino perdió la vida tras sufrir un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en una vivienda suya situada en la ciudad de Tigre, cerca de Buenos Aires.

Este jueves, durante una nueva sesión del juicio, el fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de prisión de 12 años para Leopoldo Luque, el médico personal del futbolista; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov.

También pidió que se inhabilite a cada uno de ellos durante diez años. Los tres se enfrentan a una condena por homicidio con dolo eventual.

"Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado", dijo el fiscal Ferrari.

Otras tres personas que formaron parte del equipo médico —un psicólogo, un enfermero y su coordinador— fueron acusados de homicidio culposo. El fiscal Ferrari solicitó penas de cinco años de prisión para psicólogo y de cuatro años para cada uno de los otros dos.

El juicio por la muerte de Maradona se encuentra en su recta final.