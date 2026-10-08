La escritora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

Ejemplares de libros de la autora canadiense Anne Carson se exhiben en la Academia Sueca en Estocolmo, Suecia AFP

Publicado por Diane Hernández 8 de octubre, 2026

La escritora canadiense Anne Carson fue galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, según anunció la Academia Sueca en Estocolmo. El reconocimiento distingue su trayectoria como poeta, ensayista y traductora, marcada por la experimentación literaria y la reinterpretación de los grandes temas de la cultura clásica.

La Academia destacó el carácter audaz e innovador de su obra, así como su capacidad para establecer un diálogo con la tradición clásica y abrir nuevas posibilidades para la literatura contemporánea, según informaron varios medios.

Carson, de 76 años, figuraba entre las principales candidatas al galardón, junto a escritores como la china Can Xue, el japonés Haruki Murakami y el australiano Gerald Murnane.

¿Quién es Anne Carson, la ganadora del Nobel de Literatura 2026?

Nacida en Toronto, Canadá, en 1950, Anne Carson es una de las figuras reconocidas de la poesía contemporánea. Además de escritora, es especialista en literatura griega y traductora de textos clásicos, conocimientos que han influido profundamente en su producción literaria.

Su obra combina poesía, narrativa, ensayo y referencias mitológicas para abordar temas universales como el amor, el deseo, la pérdida y las relaciones humanas.

Entre sus libros más destacados se encuentran Autobiografía de rojo, una reinterpretación contemporánea de un mito griego, y La belleza del marido, obra con la que obtuvo el prestigioso Premio T. S. Eliot de poesía.

A lo largo de su trayectoria, Carson ha desarrollado un estilo caracterizado por la ruptura de las estructuras tradicionales y la combinación de distintos géneros literarios.