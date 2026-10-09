“No renunciaremos”: El régimen iraní se planta ante Trump y descarta abandonar su programa de enriquecimiento de uranio

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de octubre, 2026

El régimen de Irán descartó este jueves abandonar el enriquecimiento de uranio, a pesar de que este ha sido uno de los puntos principales exigidos por la Administración del presidente Donald Trump para avanzar con las negociaciones. Según informó la agencia de noticias Reuters, el director de la Organización de Energía Atómica de la nación persa, Mohammad Eslami, explicó en un comunicado que “El enriquecimiento es una parte integral del proceso nuclear y no renunciaremos a él de ninguna manera. ¿Cómo se puede afirmar que se tiene una industria nuclear si no se cuenta con el punto de partida del proceso? La industria nuclear es el motor de la ciencia y la tecnología”. De igual forma, calificó las exigencias de Estados Unidos relacionadas con las instalaciones nucleares iraníes como “nada nuevo”.

Las declaraciones de Eslami se produjeron después de que el presidente Donald Trump afirmara el jueves que Estados Unidos mantenía conversaciones productivas con Irán, lo que indica que los contactos diplomáticos continúan pese a los desacuerdos persistentes sobre el programa nuclear. A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló que “no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato. Tenemos conversaciones productivas con la República Islámica de Irán".

La posición manifestada por la teocracia islámica, así como las palabras de Trump, tuvieron lugar en medio de un preocupante deterioro de la situación en Oriente Medio, luego de que la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita emitiera este miércoles una nueva alerta de seguridad ante la escalada entre los hutíes, respaldados por Irán, y las fuerzas yemeníes apoyadas por Riad. La Misión estadounidense pidió a sus ciudadanos máxima vigilancia por la situación en el reino y por las amenazas públicas de los terroristas hutíes contra aeropuertos y espacio aéreo. Recordó que el grupo ha atacado Arabia Saudita, incluidos aeropuertos civiles, y que el conflicto puede agravarse. De igual forma, advirtió de posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones de viaje, y recomendó confirmar la salida directamente con la aerolínea y el aeropuerto.

El Departamento de Estado mantiene a Arabia Saudita en el nivel 3, "reconsiderar el viaje", con algunas zonas en el nivel 4, "no viajar". Esas advertencias se emitieron el 15 de septiembre.