Augusto Cury, tercero en las elecciones de Brasil, anuncia su apoyo a Flávio Bolsonaro para derrotar a Lula en segunda vuelta

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de octubre, 2026

Augusto Cury, el candidato del partido Avante que quedó tercero en la primera ronda en Brasil, le dio su apoyo al candidato conservador Flávio Bolsonaro para el balotaje del 25 de octubre contra el mandatario izquierdista Lula da Silva. Lo anunció este jueves, después de una videollamada con el senador y de que este firmara una carta con ocho compromisos.

Cury, psiquiatra y escritor de autoayuda, había evitado definirse desde las elecciones del domingo. El candidato, autodefinido como “centrista”, sacó 3.448.569 votos, es decir, el 2,89% de los válidos, una cifra mayor que la distancia entre Bolsonaro y Lula, de alrededor de 2,2 millones.

Flávio terminó con el 47,03%, unos 56 millones de votos, y Lula con el 45,16%, unos 53,8 millones.

El acercamiento empezó el jueves por la mañana, en una videollamada que duró más de una hora. Cury, según reveló en un vídeo publicado en redes sociales donde anunció su respaldo, le planteó al senador la necesidad de comprometerse públicamente, y Flávio lo hizo por escrito.

“Le dije claramente que no participaría en su gobierno y que mi independencia de criterio sería innegociable”, dijo Cury en un comunicado de su equipo de prensa. El texto aclara que no hubo negociación de cargos ni de ventajas personales y que el respaldo “no constituye un cheque en blanco”, sino un “voto de confianza” en torno a los compromisos que aceptó Bolsonaro.

Los ocho puntos del acuerdo se pueden ordenar en tres ejes. En lo institucional, Flávio se comprometió a terminar con la reelección presidencial, a gobernar para todos los brasileños sin distinción política y a combatir la corrupción. En lo social, prometió ampliar la telemedicina, proteger a las mujeres frente a la violencia doméstica con apoyo tecnológico y reformar la educación con foco en los docentes y en mejores salarios. En lo económico, se comprometió a financiar a un máximo de diez millones de microempresas, fortalecer el cooperativismo y duplicar en diez años la producción de alimentos sostenibles.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, respondió con gratitud en una transmisión por redes sociales. Dijo que fue “una sorpresa muy agradable” y que las ideas de Cury se parecen mucho a las suyas, pero aclaró que el respaldo tampoco le entrega a él un “cheque en blanco”, porque irá escribiendo junto a sus aliados las “nuevas páginas de Brasil”.

El anuncio de Cury se suma a otros respaldos de paso de cara a la segunda vuelta. Por ejemplo, el senador ya cuenta con el respaldo del partido Republicanos y la federación de União Brasil y el PP. También lo hacen el expresidente Michel Temer (MDB) y dos rivales de la primera ronda, Romeu Zema (Novo) y Ronaldo Caiado (PSD), quienes sumados alcanzaron casi tres millones de votos.

Mientras tanto, Antônio Carlos Magalhães Neto, del partido União Brasil, se comprometió a hacer campaña por Flávio en Bahía. Lula, en cambio, no ha sumado hasta ahora el respaldo de los candidatos más votados que quedaron fuera y le está costando atraer adhesiones fuera de su coalición izquierdista, quedándose lejos del centro político y el voto indeciso.

La segunda vuelta presidencial en Brasil entre Flávio Bolsonaro y Lula está programada para el domingo 25 de octubre.