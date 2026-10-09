La juez Navi Pillay, que acusó a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza, Premio Nobel de la Paz

Publicado por Alejandro Baños 9 de octubre, 2026

La juez sudafricana Navanethem Navi Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, gracias a su lucha contra los crímenes de guerra y su defensa del derecho internacional, tal y como señaló el comité organizador.

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, sobre Pillay, durante una gala celebrada en Oslo.

Pillay saltó a la fama tras copresidir la comisión de investigación impulsada por Naciones Unidas (ONU) para acusar a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza, cuando el Gobierno de Benjamin Netanyahu solo se dedicaba a defenderse de los ataques y atentados perpetrados por grupos terrorista como Hamás o Hezbolá.

En estos momentos, Pillay, de 85 años, ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.

Trump, sin premio

La designación de Pillay como Premio Nobel de la Paz 2026 hizo que Donald Trump se quedase sin el reconocimiento, pese a que en las últimas semanas lo había reclamado.

"No sé cuál será su decisión", dijo el presidente hace unos días sobre el comité que entrega el premio. "Tienen fama de no otorgárselo a gente como yo".

Asimismo, Trump recordó el momento en el que María Corina Machado le dedicó el Premio Nobel de la Paz que la líder opositora venezolana recibió el año pasado.

"Me sentí muy honrado de recibirlo indirectamente la última vez de manos del destinatario, quien dijo que nadie en la historia lo merece más que yo", indicó el presidente.