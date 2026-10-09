Putin estrecha filas con el régimen iraní y ofrece intervenir para resolver la guerra

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de octubre, 2026

El presidente ruso, Vladimir Putin, le aseguró este jueves al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que su gobierno se encontraba completamente dispuesto a ayudar a encontrar una solución a la guerra que el país persa ha venido manteniendo tanto con Estados Unidos como con Israel desde hace casi nueve meses, lo que añadiría un grado más de complejidad al conflicto ante el involucramiento de otra importante figura geopolítica.

“Conocen nuestra posición. Por nuestra parte, estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos para ayudarles a resolver esta situación. Sabemos que Irán está haciendo esfuerzos reales para poner fin al conflicto, que estalló sin que tuviera culpa alguna, sin que Irán tuviera culpa alguna”, afirmó Putin, según la agencia de noticias Interfax, durante una reunión celebrada al margen de un encuentro regional de antiguos Estados soviéticos en Turkmenistán.

En una publicación en X, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, también afirmó que Moscú había advertido sobre las graves consecuencias de las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, país con el que Moscú ha venido estableciendo relaciones desde hace años y que, desde la invasión de Ucrania por parte del Kremlin, ha venido intensificando sus vínculos mediante la compra de drones iraníes para usarlos en el campo de batalla.

Las palabras de Putin tuvieron lugar poco después de que el régimen de Irán descartara abandonar el enriquecimiento de uranio, a pesar de que este ha sido uno de los puntos principales exigidos por la Administración del presidente Donald Trump para avanzar con las negociaciones. Según informó la agencia de noticias Reuters, el director de la Organización de Energía Atómica de la nación persa, Mohammad Eslami, explicó en un comunicado que “El enriquecimiento es una parte integral del proceso nuclear y no renunciaremos a él de ninguna manera. ¿Cómo se puede afirmar que se tiene una industria nuclear si no se cuenta con el punto de partida del proceso? La industria nuclear es el motor de la ciencia y la tecnología”. De igual forma, calificó las exigencias de Estados Unidos relacionadas con las instalaciones nucleares iraníes como “nada nuevo”.