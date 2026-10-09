“Lo violaron y lo contagiaron de VIH”: Idania Chirinos describe en Voz News el horror de las torturas del chavismo en Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de octubre, 2026

La periodista Idania Chirinos, directora de contenidos de NTN24, denunció en Voz News que las torturas contra detenidos se han convertido en un patrón sistemático en Venezuela, con prácticas que, según explicó, se repiten en distintas regiones del país y evidencian una cadena de mando. Durante una entrevista con la presentadora y directora ejecutiva del noticiero, Karina Yapor, Chirinos señaló que estos abusos están documentados en informes de organizaciones de derechos humanos y en las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. “Simple y llanamente hay un patrón establecido de estas torturas”, afirmó, al recordar que varias de las prácticas denunciadas también aparecen en un informe del Instituto CASLA.

Entre los casos más graves, Chirinos relató la historia de un joven homosexual que fue violado por el comandante de una prisión venezolana. Según explicó, el ataque duró 25 minutos y el funcionario amenazó con contagiarlo de VIH. “Lo cual no fue una frase porque a las cuatro semanas dio positivo”, señaló la periodista, quien agregó que “varios funcionarios no solo presenciaban la agresión sino que la grabaron”. Chirinos mencionó también el caso de un coronel que padece cáncer y necesita ser trasladado para recibir tratamiento médico, pero que, según relató, seguía sin ser atendido pese al rápido deterioro de sus indicadores prostáticos. La periodista contrastó esta situación con la petición de arresto domiciliario presentada por la defensa de Cilia Flores debido a una afección cardíaca. “Hay que hacer gala de una desfachatez absoluta hoy para los venezolanos”, sostuvo.

Chirinos reconoció que las nuevas acusaciones contra Nicolás Maduro y su esposa representan un momento significativo para los venezolanos, pero advirtió que debe prevalecer el sentido de justicia y no la venganza. “Es un gran día, pero yo no quiero que se equivoquen. Hoy es un día para tener sensación de justicia, no de venganza”, afirmó. También se refirió a los otros presuntos implicados identificados en la acusación estadounidense mediante los seudónimos C1, C2 y C3. Aunque aclaró que no tiene conocimiento exacto sobre sus identidades, mencionó que algunas personas señalan “a Granko Arteaga, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello”.

Sobre las presuntas conexiones del régimen con organizaciones criminales, Chirinos recordó el caso de los sobrinos de Maduro y Cilia Flores, detenidos y encarcelados en Nueva York por un caso de narcotráfico. A su juicio, las acusaciones actuales permiten llevar ante la justicia señalamientos que se han planteado durante años. Asimismo, cuestionó que Delcy Rodríguez pueda desvincularse de las responsabilidades del régimen, al recordar su relación con el SEBIN y el Helicoide, donde, afirmó, se cometieron graves torturas.

En otra parte de la entrevista, Chirinos habló del posible regreso de María Corina Machado a Venezuela. Consideró que debería producirse pronto y públicamente, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, aunque no ofreció una fecha concreta. También sostuvo que la líder opositora “podría canalizar el descontento social y contribuir a unificar a distintos sectores” en torno a una demanda común: “un calendario electoral”, porque, concluyó, “los venezolanos tenemos derecho a elegir por nosotros mismos quiénes nos van a representar”.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.