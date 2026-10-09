La UE retira a Panamá de la lista de paraísos fiscales

Publicado por Alejandro Baños 9 de octubre, 2026

La Unión Europea (UE) anunció este viernes que Panamá ya no está en la lista de paraísos fiscales después de que el país impulsase diferentes medidas relacionadas con el intercambio de información fiscal y reformase su régimen de exenciones para los ingresos extranjeros.

Además de Panamá, la UE también informó de la salida de Vietnam, mientras que en la lista de paraísos fiscales continúan apareciendo Samoa Americana, Anguila, Guam, Palaos, Rusia, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu. Son países que "no cumplen las normas fiscales internacionales acordadas o que no han cumplido sus compromisos en materia de buena gobernanza fiscal en un plazo determinado".

"Esta actualización refleja una tendencia positiva en el cumplimiento de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal", dijo la UE en un comunicado.

"Panamá figuraba en el anexo I de la lista de la UE desde febrero de 2020, pero ahora ha reformado su régimen perjudicial de exención de los ingresos de origen extranjero. Además, la OCDE le ha concedido una nueva revisión en el marco del Foro Global de la OCDE en relación con su cumplimiento de las normas internacionales sobre el intercambio de información fiscal previa solicitud. Por lo tanto, el Consejo ha decidido trasladar a Panamá al anexo II de la lista, a la espera de dicha revisión", añadió la UE.