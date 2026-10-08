Le secuestraron a sus familiares y fue amenazada: exmagistrada chavista denuncia coacción del régimen para inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado

Publicado por Orlando Avendaño 8 de octubre, 2026

Una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista reveló esta semana que fue amenazada y varios de sus familiares fueron secuestrados para obligarla a firmar la inhabilitación que le impidió a la líder opositora María Corina Machado participar en las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela.

Según contó en un video publicado por ella misma en YouTube, la magistrada Bárbara César Siero aprobó la inhabilitación de Machado luego de que la líder opositora reclamara el 15 de diciembre de 2023 ante el Tribunal Supremo de Justicia para que levantara la sanción que el chavismo le impuso años atrás.

Ese mismo día tres de los familiares de César Siero fueron secuestrados por el régimen chavista. Los tres, militares, fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen.

"Lo vivido por mi familia y por mí demuestra de forma contundente cómo el régimen utilizó la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles e inhumanos contra mis hermanos y mi cuñada como una ruin herramienta de coacción y chantaje político", dijo.

Bárbara César Siero fue designada magistrada principal del Tribunal Supremo de Justicia del chavismo en diciembre de 2014. En abril de 2022 fue ratificada y también ejerció como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal.

De acuerdo con su relato, el 22 de diciembre de 2023, unos días después de la solicitud de Machado, la asistente del presidente de la Sala del TSJ le presentó a César Siero los documentos, ya elaborados, de la inhabilitación de Machado para que los firmara.

"Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmar", dijo.

Bárbara César Siro no solo inhabilitó a Machado, sino a otros dirigentes opositores. Aunque acató las órdenes, sus familiares continuaron secuestrados. Según dice, su caso lo usó el régimen, sobre todo bajo la autoridad del entonces fiscal general Tarek William Saab, para transmitir un mensaje intimidatorio contra otros magistrados, jueces o militares.

Continuó en el cargo hasta que en enero de 2024, tras presiones dentro del mismo Tribunal Supremo de Justicia, renunció. Desde ese momento, César Siero enfrentó persecución y hostigamiento por parte del régimen liderado por Nicolás Maduro.

Luego de que Bárbara César Siero publicara el video, el equipo jurídico de la líder opositora María Corina Machado realizó una rueda de prensa en la que exigió una investigación independiente sobre la inhabilitación política.

"La decisión que la inhabilita fue viciada en su consentimiento... Es nula", dijo el abogado Omar Mora Tosta, del equipo jurídico de Machado.