Perú: el izquierdista Hitler Mussolini Simeon se impone en las elecciones de Queropalca

Publicado por Williams Perdomo 9 de octubre, 2026

Hitler Mussolini Simeon Flores, de 45 años, se impuso en las elecciones municipales del distrito de Queropalca, en Perú, donde obtuvo el 34,5% de los votos, con 229 papeletas a su favor. El candidato del partido de izquierda Ahora Nación será el nuevo alcalde de esta localidad de la provincia de Lauricocha, en el departamento de Huánuco, al norte de Lima.

Según los resultados citados por el diario ABC, Simeon Flores superó a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, candidato de Renovación Popular Perú, quien obtuvo 204 votos, equivalentes al 30,8%. En total, se contabilizaron 663 votos para la elección de la alcaldía de este distrito.

Natural de Queropalca, Simeon Flores también se desempeña como gerente del grupo de inversiones Simeon SAC, ubicado en Pillco Marca, en el departamento de Huánuco.

Imagen de la ficha del candidatoImagen de la ficha del candidato

Su nombre ha llamado la atención por la combinación de los apellidos de dos de los principales dictadores de la historia europea del siglo XX: Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador fascista de Italia.