Trump aprueba el fusilamiento del terrorista Nidal Hasan, el tirador que mató a 13 personas al grito de "Allahu Akbar" en la base militar Fort Hood en 2009

Un familiar de Nidal Malik Hasan lo ve en las noticias en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de octubre, 2026

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución del terrorista Nidal Malik Hasan, el exoficial del Ejército que mató a 13 personas e hirió a otras 32 en 2009 en Fort Hood, en Texas.

La pena, que se cumplirá ante un pelotón de fusilamiento del Ejército, por ahora no tiene fecha y sería la primera ejecución militar aprobada por un jefe de Estado desde 1961 en caso de llevarse adelante.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, anunció la decisión este lunes en X.

"El secretario de Guerra Pete Hegseth ha recomendado —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de EEUU para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009. Mató a 13 personas e hirió a 32 más mientras gritaba Allahu Akbar’ durante el ataque ", dijo Parnell. “El secretario del Ejército fijará la fecha y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan finalmente ha llegado”.

Fort Hood, en Killeen, es una de las mayores bases blindadas en servicio activo del Ejército. Fue rebautizada en 2023 como Fort Cavazos, en honor al general hispano Richard Cavazos. El 5 de noviembre de 2009, Hasan se preparó para lanzar lo que será conocido como la mayor matanza dentro de una base estadounidense en toda la historia del país. El exoficial llevó una pistola y un revólver calibre .357 a una mezquita, donde asistió a las oraciones del mediodía; luego condujo hasta un centro de procesamiento de soldados, un edificio administrativo donde sabía que los militares estarían desarmados, y, al grito de ‘Allahu Akbar’, abrió fuego de forma indiscriminada dejando 13 muertos y 32 heridos.

Una balacera con las fuerzas del orden lo dejó con múltiples heridas de bala, y fue trasladado a cuidados intensivos.

"Disparé para matar", le dijo después a la junta de evaluación psiquiátrica del Ejército, cuyo informe indica que negó haber tenido síntomas depresivos, maníacos, psicóticos, de ansiedad o cognitivos durante el ataque.

Cuatro años más tarde, una corte marcial lo condenó a muerte. La sentencia pasó por la apelación automática que exige la justicia militar, primero ante la Corte de Apelaciones Penales del Ejército y luego ante la Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas. A comienzos de 2025 un tribunal confirmó la pena, y la defensa de Hasan acudió a la Corte Suprema, alegando objeciones procesales sobre cómo se condujo el juicio. El máximo tribunal rechazó revisar el caso.

La última ejecución de estilo fue la del soldado John Bennett, ahorcado el 13 de abril de 1961 tras intentar asesinar a una niña de 11 años en Austria. George W. Bush también aprobó una ejecución militar, sin embargo, un tribunal federal la frenó en 2008.