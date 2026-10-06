El régimen venezolano reclamó inmunidad para Delcy Rodríguez y guardó silencio sobre Maduro, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York

Publicado por Carlos Dominguez 6 de octubre, 2026

El régimen chavista en Venezuela activó los canales diplomáticos para obtener "inmunidad de jefa de Estado" para Delcy Rodríguez y, en cambio, no presentó reclamación alguna a favor del exdictador venezolano Nicolás Maduro ni de su esposa, Cilia Flores, según consta en un escrito oficial de la Fiscalía federal de Nueva York.

Ese contraste figura en el expediente y la Fiscalía lo invoca para pedir al juez que rechace las mociones de desestimación. No es, sin embargo, el argumento principal. El escrito se apoya ante todo en que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente desde enero de 2019.

Un memorando de 57 páginas ante el juez Hellerstein

El 2 de octubre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó ante el juez Alvin K. Hellerstein un memorando de derecho en oposición a las mociones de desestimación de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores. El expediente es United States of America v. Nicolás Maduro Moros, and, Cilia Flores de Maduro, y el escrito lo firma la oficina del fiscal federal James M. McDonald. La defensa pretende que el proceso penal caiga por inmunidad de jefe de Estado y, en el caso de Maduro, también por insuficiencia del cargo de narcoterrorismo.

El punto que importa para la relación entre Caracas y el juicio es un apartado de hechos titulado "Venezuela’s Non-Assertion of Immunity" ("La no invocación de la inmunidad por parte de Venezuela"). Allí, la frase central es esta: "Hasta la fecha, Venezuela no ha afirmado que Maduro Moros o Flores de Maduro sean inmunes al procesamiento en este caso ni en ningún otro procedimiento actualmente pendiente en Estados Unidos".

Caracas usó el mecanismo para Rodríguez, pero no para Maduro

El mismo apartado registra que ese Gobierno sí usó el mecanismo, y lo usó para otra persona. En una nota diplomática del 14 de mayo de 2026, la Embajada de Venezuela transmitió una solicitud formal para que EEUU concediera a Rodríguez "inmunidad de jefa de Estado" en Kenemore v. Maduro, 25 Civ. 23652, del Distrito Sur de Florida. En esa demanda civil figuran como demandados tanto Rodríguez como Maduro.

La nota invocó "principios bien establecidos del derecho internacional consuetudinario y de la cortesía soberana", según los cuales un jefe de Estado reconocido goza de inmunidad absoluta frente a tribunales extranjeros.

El 20 de julio de 2026, Estados Unidos presentó ante el tribunal de Florida una "suggestion of immunity", un aviso formal en el que informó a la corte de que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y de que, por ello, gozaba de inmunidad en ese pleito civil. El memorando de Nueva York añade la contraparte. El Gobierno venezolano no pidió inmunidad para Maduro en Kenemore, aunque él también era demandado.

Esa secuencia queda respaldada por la declaración de Juan Pablo Segura, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, fechada el mismo 2 de octubre y citada en el escrito. La Fiscalía la invoca para acreditar dos hechos: que Caracas conocía el cauce diplomático y lo utilizó en favor de Rodríguez, y que no lo activó para Maduro ni para Cilia Flores.

A quién reconoce Washington: la clave jurídica

El fondo jurídico de la Fiscalía es anterior a la nota de mayo. El escrito afirma que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, ni a Flores como primera dama, desde enero de 2019. Relata que, tras la elección de 2018, el Departamento de Estado reconoció a la Asamblea Nacional de 2015 y, después, al Gobierno de Juan Guaidó, y que retiró el reconocimiento a Maduro. Añade que ni la Administración Trump ni la de Biden modificaron esa posición.

El 5 de marzo, Estados Unidos anunció la normalización de relaciones con Venezuela "bajo la presidencia interina" de Delcy Rodríguez. El 7 de marzo, el presidente Trump confirmó el reconocimiento formal de ese Gobierno. Para la Fiscalía, el Ejecutivo reconoció a otra persona como jefa de Estado y mantuvo el procesamiento. Esa determinación, argumenta, es dispositiva: la inmunidad de un jefe de Estado extranjero depende del reconocimiento del Ejecutivo, y los tribunales le deben deferencia.

La Fiscalía rechaza, además, que el control de facto baste para recuperar la inmunidad, y sostiene que tampoco cabe una inmunidad por actos oficiales. Entre los factores que cita está, precisamente, que el Estado extranjero no ha reclamado la protección. La conclusión del escrito se limita a pedir que las mociones de desestimación sean denegadas.

El calendario del juicio: 1 de junio de 2027

La fecha del juicio no figura en el memorando del 2 de octubre. Consta en una orden del 22 de julio de 2026, en la que el juez Hellerstein adoptó el calendario propuesto por las partes: el juicio comenzará el 1 de junio de 2027 y la conferencia final previa queda fijada para el 25 de mayo de ese año.

Maduro y Flores se han declarado no culpables. La acusación, devuelta por un gran jurado el 23 de diciembre de 2025, les imputa una conspiración para traficar cocaína entre 1999 y 2025, en alianza, según la Fiscalía, con las FARC, el ELN, el cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua, además de delitos relacionados con ametralladoras y artefactos destructivos. A Maduro se le atribuye, además, conspiración de narcoterrorismo.