EEUU aprueba la venta de armas a Emiratos Árabes Unidos por $1.000 millones

Donald Trump y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan AFP .

Publicado por Alejandro Baños 5 de octubre, 2026

Estados Unidos anunció la aprobación de la venta de armamento a Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que ha sido objeto de ataques iraníes desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio. Una operación valorada en 1.000 millones de dólares.

"La venta propuesta reforzará la capacidad de Emiratos Árabes Unidos para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, desarrollando y manteniendo una capacidad de autodefensa sólida y operativa y mejorando la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses", subrayó el Departamento de Estado en un comunicado reportado por AFP.

Se entregarán hasta 10.000 kits del Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), un sistema de guía que convierte cohetes no dirigidos en munición de precisión.

Este sistema ofrece una alternativa menos costosa que el uso de misiles para neutralizar aparatos relativamente baratos, como los drones.

Esta venta "contribuirá asimismo a los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al reforzar la seguridad de un socio clave", añadió el Departamento de Estado, que ha firmado varios acuerdos de venta de armamento en 2026 para reforzar las capacidades de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos.