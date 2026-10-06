Pedro Ferriz de Con en Voz News: “AMLO es la cabeza del llamado narcogobierno”, mientras que Sheinbaum se queda sin aliados debido al giro a la derecha de la región

Publicado por VozMedia Staff 5 de octubre, 2026

El periodista y analista mexicano Pedro Ferriz de Con aseguró que Andrés Manuel López Obrador continúa ejerciendo un poder determinante detrás del Gobierno de Claudia Sheinbaum y sostuvo que el expresidente sería, según su interpretación, “la cabeza” de la estructura que protege al narcotráfico en México. Durante una entrevista con Voz News, Ferriz de Con describió el actual escenario como un “maximato”, en referencia a un poder que opera detrás del Gobierno, y afirmó que López Obrador “sigue siendo el factor de factores”. Al mismo tiempo, señaló que Sheinbaum estaría perdiendo aliados internacionales ante el avance de gobiernos de derecha en América Latina.

Ferriz de Con sostuvo que la reciente reaparición pública de López Obrador, presentada como una oportunidad para hablar de su nuevo libro, demuestra que el expresidente continúa interviniendo en la política mexicana pese a asegurar que se retiró. “Es un retiro como cuando los toreros se cortan la coleta y después regresan otra vez a torear”, le explicó el analista a la presentadora y directora ejecutiva del noticiero, Karina Yapor. En su opinión, López Obrador busca proyectar que Sheinbaum mantiene su propio liderazgo, pero al mismo tiempo deja entrever que continúa teniendo una influencia decisiva sobre el Gobierno. “Cuando en el fondo, al ser él el rector, lo que está diciendo es sí, aquí tenemos un maximato”, señaló el analista.

Sobre las investigaciones que Estados Unidos estaría realizando contra integrantes del entorno del expresidente, Ferriz de Con afirmó que el cerco estadounidense estaría alcanzando al círculo más cercano de López Obrador, especialmente a su hijo Andrés Manuel López Beltrán. El periodista mencionó el caso de Jorge Amílcar Olán y aseguró que su localización en Europa sería parte de una investigación más amplia. Según Ferriz de Con, “hay un cerco que se tiende alrededor del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador” y el objetivo más importante para Washington sería llegar al propio expresidente.

En ese contexto, Ferriz de Con lanzó su acusación más contundente al afirmar que “López Obrador es la cabeza de toda la operación de este gobierno que se ha calificado como un narco gobierno ligado con la delincuencia organizada”. El analista sostuvo que, desde 2018, los cárteles habrían contado con protección política para operar con impunidad y aseguró que el narcotráfico funciona como “un gobierno paralelo” en buena parte del territorio mexicano. Estas afirmaciones corresponden a la interpretación de Ferriz de Con y no implican por sí mismas que dichas acusaciones hayan sido establecidas judicialmente.

El analista también cuestionó la capacidad de Sheinbaum para distanciarse de figuras y estructuras heredadas de López Obrador. A su juicio, la presidenta se encuentra en “un juego muy perverso, que es defender lo indefendible”, y sostuvo que la influencia del expresidente continúa extendiéndose por áreas estratégicas del Gobierno. “Claudia, con pocos elementos, prácticamente ya no tiene a nadie de su gabinete que sea de ella”, afirmó, antes de señalar que distintas instituciones de seguridad seguirían estando dominadas, por el mandatario socialista.

Finalmente, Ferriz de Con vinculó el escenario mexicano con el cambio político que, según él, está experimentando América Latina. “Hay una clarísima tendencia en el mundo a gobiernos que se van al centro y a la derecha”, afirmó, mencionando los cambios políticos en Colombia y Perú y el escenario electoral de Brasil. Ese giro regional, sostuvo, estaría dejando cada vez más aislado al Gobierno mexicano. “En el continente americano prácticamente ya no le quedan aliados”, afirmó sobre Sheinbaum.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.