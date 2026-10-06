EEUU y otros nueve países del hemisferio occidental denuncian los "planes letales" del régimen iraní y prometen una mayor coordinación

Publicado por Carlos Dominguez 6 de octubre, 2026

Estados Unidos, Canadá y otros ocho países de América Latina y el Caribe advirtieron este lunes, en un comunicado conjunto, de presuntos "planes letales" de Irán en la región.

El texto recuerda que Estados Unidos y Paraguay acogieron el mes pasado un foro antiterrorista, el CTTF, y precisa que los diez firmantes quieren condenar "las acciones terroristas y otras operaciones de influencia maligna en nuestro hemisferio llevadas a cabo por Irán y sus apoderados terroristas".

Un comunicado con advertencias

El documento, firmado por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, denuncia acciones hostiles que "incluyen una serie de complots letales orquestados por Irán y sus aliados, la recaudación ilícita de fondos, la injerencia política y las actividades de influencia extranjera, así como operaciones destinadas a fortalecer redes terroristas, coaccionar a quienes se consideran enemigos, socavar los procesos legales o administrativos y perjudicar la seguridad regional".

Los firmantes afirman estar "unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos contra tales amenazas" y advierten: "La República Islámica de Irán y sus representantes deben cesar estas acciones inmediatamente". Además, se comprometen a "adoptar nuevas medidas para detenerlas" y a "reforzar nuestra coordinación y cooperación para hacer frente a esta amenaza".

Antecedentes: condenas, designaciones y casos judiciales

La alerta de este lunes se produce en un contexto de creciente presión occidental sobre las redes iraníes en el hemisferio. En marzo de 2026, un jurado federal de Nueva York declaró culpable a Asif Merchant, ciudadano paquistaní, de terrorismo y de asesinato por encargo. Según el Departamento de Justicia (DOJ), admitió que la Guardia Revolucionaria (IRGC) lo envió a Estados Unidos para organizar asesinatos políticos y robar documentos, y el complot fue frustrado antes de ejecutarse. Merchant enfrenta hasta cadena perpetua.

En el plano institucional, varios países de la región han endurecido su marco legal frente a actores vinculados a Irán. Paraguay designó como organizaciones terroristas al IRGC, Hezbolá y Hamás en abril de 2025, y Argentina hizo lo propio con la IRGC en marzo de 2026. Estas medidas se suman a años de atención de Washington a los vínculos entre Irán, Hezbolá y gobiernos como los de Venezuela y Bolivia, antes de que ambos países cambiaran de rumbo político.

Venezuela y Bolivia: nodos históricos de la presencia iraní

El Departamento de Estado (DOS) lleva años señalando a Irán como principal patrocinador estatal del terrorismo y a Hezbolá como su representante en el hemisferio. En enero, Reuters informó, citando fuentes con conocimiento directo, de que Estados Unidos presionaba a Bolivia para expulsar a presuntos espías iraníes y para que designara como terroristas a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá y Hamás.

La misma agencia recogió que, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, Washington pidió al Gobierno interino de Delcy Rodríguez recortar la cooperación económica y de seguridad con Teherán. Un exjefe de estación de la CIA en Caracas, citado por Reuters, describió a Venezuela como base principal de las operaciones diplomáticas y de inteligencia iraníes en América Latina, y a Bolivia y Nicaragua como nodos secundarios.