El relato de la hermana de la joven colombiana desaparecida en México: "Camila no es un número más"

María Camila Díaz Grajales es una joven colombiana de 24 años que viajó a México con una oferta de trabajo en mano, esperando poder ahorrar para terminar de pagar sus estudios. Sin embargo, lo que empezaba como un sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. Su familia perdió contacto con ella a finales de febrero, comenzando entonces una campaña para encontrarla que rápidamente tomó visibilidad internacional.

Grajales viajó a Ciudad de México a comienzos de diciembre, habiendo aceptado previamente un puesto de trabajo en un local gastronómico. Si bien se contactó con su familia en las primeras semanas, no aparece desde el 26 de febrero.

A finales de marzo, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular amarilla para ayudar a localizar a la joven. Este documento incluye características físicas de la joven, como una cicatriz en el dedo índice de la mano izquierda, su estatura de 1,60 y contextura "mediana".

"A todas las personas, les pido mucha solidaridad"

Cristina Grajales, hermana de Camila, habló con Karina Yapor en Voz News, donde relató la actualidad de la familia tras la desaparición. "La propuesta resultó de improvisto y no me dio mayor información. Yo me alerté y le transmití las alertas, porque normalmente eso resulta ser trata de personas. Pero no me hizo caso y desafortunadamente decidió viajar a Ciudad de México", comenzó.

A su vez, dijo que ya comenzaron a notar ciertas extrañezas desde el principio, como la poca información sobre su vida cotidiana. "Llamó la atención que ella hablaba de forma muy general. No dice cuál es el nombre del restaurante, cuáles son los nombres de sus compañeras de habitación, no menciona nada específico. Eso es lo que llamó mucho la atención. Y siempre cuando hablábamos con ella era en ángulos muy cerrados de la habitación en donde estaba", continuó Grajales.

Sobre el caso, aclaró que la Embajada de Colombia transfirió la denuncia a México y lo están encarando como trata de personas. "A todas las personas, les pido mucha solidaridad. Necesitamos encontrarla. Camila no es un número más. Es una mujer que tiene familia, que tiene valores, que tiene sueños y una vida por delante para intentar cumplir esos sueños", añadió.

En caso de contar con información que pueda ayudar a dar con el paradero de Grajales, las autoridades habilitaron la línea telefónica 604 5903108, extensión 41351. También se puede comunicarse al celular 318 5322852.

