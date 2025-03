Organización benéfica británica acusada de recaudar fondos para Hamás

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 2 de marzo, 2025

Una organización benéfica británica que el 7 de octubre de 2023 pidió a sus seguidores que rezaran por "hermanos y hermanas en Palestina bajo ataque" fue acusada el jueves de financiar a Hamás, una organización terrorista proscrita en el Reino Unido.

El grupo de vigilancia The Campaign Against Antisemitism (La Campaña contra el Antisemitismo) presentó una queja ante la junta de organizaciones benéficas del gobierno británico contra Save One Life UK, citando lo que denominó un sistema de enrutamiento "sospechoso" de los fondos recaudados para Gaza.

La organización benéfica, creada en 2011 y que ha recaudado más de 2,5 millones de dólares desde 2021, envía dinero a Gaza "a través de un intermediario desconocido en Turquía", según la denuncia, según The Daily Mail. Turquía y su red de organizaciones islámicas han sido una importante arteria de financiación desde Europa y Occidente para Hamás en Gaza.

En su página web, Save One Life escribe: "Nuestro modelo de financiación por asociación significa que tenemos bajos costes operativos", y añade que: "Creemos en la transparencia sobre cómo se gastan tus donaciones".

Horas después de que unos 6.000 terroristas de Hamás invadieran Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a otras 251, contra Save One Life UK instaba a la gente en las redes sociales a rezar por los gazatíes.

"Nuestros hermanos y hermanas de Palestina están siendo atacados de nuevo. Por favor, mantenedlos en vuestras du'as [oraciones o súplicas a Alá]", escribió la organización.

En el aniversario de las masacres, la organización benéfica publicó: "12 meses de violencia brutal. Décadas de resistencia. Palestina se mantiene fuerte a pesar de la devastación, pero necesita nuestro apoyo más que nunca. Apoya a nuestra Ummah [nación islámica] en Palestina".

En su página web, Save One Life UK afirma que su objetivo es "apoyar a la población más vulnerable de Gaza, que ha sufrido años de conflicto, bloqueo y declive socioeconómico".

Al cierre de esta edición, la organización no había respondido a la solicitud de comentarios de JNS.

